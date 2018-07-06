重庆持续强降雨致渝怀铁路中断行车

原标题：重庆地区持续强降雨致渝怀铁路中断行车
中新网成都7月6日电 （王鹏 吴正琪）记者6日从中国铁路成都局集团有限公司获悉，由于受重庆地区持续强降雨影响，渝怀铁路重庆市境内彭水站至高谷站间发生水害，途经该区段的多趟旅客列车晚点、折返和停运。
7月6日凌晨，重庆市彭水县境内持续强降雨，成都局集团公司涪陵工务段巡查人员在对渝怀铁路进行雨中巡查时，发现彭水站至高谷站间234公里620米处发生泥石流水害，山洪冲刷约3000方土石上道，影响列车运行安全。险情发生后，成都局集团公司立即启动应急预案，封锁水害区间，扣停在途列车，组织沿线工务、电务、供电等单位开展水害处置工作，各车站同时增开窗口为旅客办理退票、改签手续。
截至7月6日8时30分，当天重庆北至上海南的K73次、重庆北至秀山的5609次、秀山至重庆北的5610次等客车停运；重庆北至宁波的K1077次、长沙至成都东K577、南宁至兰州西的K654次、东莞东至兰州西的K777次等客车缩短运行区间就近折返。另有广州至达州的K814次、汕头至重庆北的K688次、宁波至重庆北的K1078次、广州至成都的K192次、上海南至重庆北的K74次、深圳西至重庆北的K836次、深圳西至成都的K586次等客车将出现不同程度晚点。
目前，铁路部门正在全力组织人员、机具对水害现场进行处置抢修。
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