专家:台湾希望用美日力量抵制大陆是最危险的做法

原标题：魏艾：台湾希望用美日力量抵制大陆很危险

据香港中评社7月6日报道，台湾政治大学东亚研究所今年迎来了创建50周年，作为纪念研究创立50周年的活动之一，该研究所于6月24日至28日组成包括历任6名所长在内的17人访问团来到了韩国首尔，与韩国所友会会员在世宗酒店举行了座谈会。前任所长、台湾政治大学两岸政经研究中心主任魏艾就一些热点问题接受了中评社记者的采访。

采访内容摘编如下：

魏艾表示，民进党希望各国能够配合台湾抵制大陆。但是国际社会是十分现实的。大陆近些年不断崛起，政治经济各方面影响力日益增强，全球影响力十分巨大。因而，各国不可能为迁就台湾而抵制大陆。从现实角度来考虑，全世界主要国家都与中国大陆有经济贸易关系，因而不可能配合台湾来压制大陆，因为台湾的影响力比较小。与台湾“建交”利益不大，与大陆建交反而有更多利益。这体现在很多与台湾原先有关系的国家转而与大陆建立关系，因而这些国家配合台湾来压制中国大陆是一个不切实际的说法。

另外一个问题是，蔡英文当局希望美国和日本来支持台湾从而压制大陆。但是，即使是日本的话也要和大陆合作。例如，对于“一带一路”，日本原先是抵制的态度。当然，“一带一路”也面临着地缘政治的风险。“一带一路”沿线国家内部会有政治上不稳定，宗教社会问题，基础设施落后等一系列问题，中国也在做“一带一路”地缘政治风险的评估。在此背景下，大国的支持对于中国推进“一带一路”至关重要。最近的朝鲜问题上日本被边缘化了，在此环境下，日本会在一定程度上配合“一带一路”的建设。它不可能全部支持“一带一路”，但至少不去抵制。

魏艾说，蔡英文一直没有承认“九二共识”，在就职演说中就声明按照“中华民国宪法”与“两岸人民关系条例”来处理两岸关系。事实上，在台湾大家都会同意两岸要维持现状。但是问题在于是否承认“九二共识”、一个中国原则的存在。蔡英文希望维持现状，但不承认“九二共识”。大陆方面坚持说没有“九二共识”，两岸之间就无法协商沟通。而蔡英文不承认“九二共识”。最近由高雄市市长升任台湾“总统府秘书长”的陈菊就强调没有“九二共识”，对此，大陆反应强烈。

魏艾认为，大陆对蔡英文政策采取强硬政策还有其他原因。大陆要把两岸之间的规则划下来。这个规则就是“一个中国”、“九二共识”。坚持“九二共识”、一个中国原则，反对“台独”是大陆基本立场。这种情况不仅仅会发生在过去两年，还会持续下去。

现在，台湾年轻人对大陆有好感，有很多现实的原因。一方面，中国大陆不断崛起，经济建设成就很大，很多人觉得大陆发展很快。近年来，中国积极参与经济政治全球治理，媒体也不断报道中国在全球影响力提升的上述种种表现。这增加了台湾人对大陆的认同。另外，很多台湾年轻人来来大陆上学。在过去20年，美国给大陆大学发放的录取通知比台湾多，特别是发给清华、北大、复旦、交大这些高校的录取通知越来越多，而发给台湾越来越少，可以说，中国国际地位的提高有助于中国提升在学术界的影响。

魏艾指出，现在，赴台湾旅游的大陆游客越来越少，主要是因为两岸之间的气氛不好。两岸的气氛不好，很多人不愿意去台湾旅游。台湾观光旅游景点有的做得不是很好，有人去过一次就不想去了。此外，大陆个人收入提高，很多人选择去美国、日本、韩国旅游，而对台湾的兴趣减少。台湾很多政策也对此有影响，台湾实行“新南向政策”试图撇开与大陆关系，更多地建立与东南亚国家关系。大陆游客的减少冲击台湾的住宿、游览车、食品、纪念品等很多产业，对台湾的经济影响很大。

魏艾表示，台湾希望用美国、日本力量抵制中国大陆，这是最危险的做法。这会让两岸关系无法顺利进展。

责任编辑：张申