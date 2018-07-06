“台独”花样百出逼近大陆底线 港媒：切莫误判

原标题：“台独”势力莫无视大陆军方预警信号

中评社7月6日发表评论员林艶的署名文章说，近半年来，国防部新闻发言人在例行记者会上接连两次就解放军组织战机绕岛巡航、驱逐舰在台湾西南海域逗留等一系列行动做出明确回应表示，这一系列行动针对的是岛内的“台独”分裂势力，同时也将根据台海两岸形势发展变化，按照计划组织实施相关训练行动。相比过去的“年度常规计划训练”，这两次的回应毫不避讳地直接公开挑明针对“台独”目的，实属罕见。我们认为，这是大陆军方在向“台独”势力发出严重预警信号，“台独”势力切莫误判了大陆对“台独”的底线。

文章摘录如下：

继今年4月空军组织多机型战机开展绕岛巡航之后，解放军“济南”号驱逐舰、“黄冈”号护卫舰上周经台湾东部海域南下，由巴士海峡向西，并且在台湾西南海域逗留。有媒体称这是解放军首次派出有“中华神盾”之称的052C型驱逐舰执行此类任务。但台湾防务部门却闷不吭声，没有声张，国防部新闻发言人吴谦在回答中评社记者关于这个问题时谈及三点：第一，台湾是中国的一部分，捍卫国家主权和领土完整是解放军的神圣使命。第二，我们采取的一系列行动，针对的是岛内的“台独”分裂势力，为的是防止台湾民众的福祉因“台独”图谋而受损害。第三，我们将根据台海两岸形势的发展变化，按照计划组织实施相关训练行动。我们认为，国防部发言人字里行间传递出的信号是非常明确的，一是大陆对“台独”的立场是零容忍；二是大陆将积极采取行动解决“台独”问题。

在我们看来，这既是对近来“台独”势力动作频频的预警，也是对美台军事互动升温的预警。预警是指在危机或危害发生之前，根据以往总结的规律或观测得到的可能性前兆，发出紧急信号。预警的目的是为了减轻或避免危机发生并造成伤害和损失。那么，为何大陆军方敏感神经会被挑起，发出这样的预警信号？

首先，“台独”势力花样百出逼近大陆底线，刺激大陆敏感神经。“台独”是一条不可逾越的红线，也是大陆一以贯之的底线，没有任何商量妥协的余地。因此，一旦触碰到这条底线的神经，必然引起大陆的强烈反弹。比如，身为台湾“行政院院长”的赖清德多次抛出“台独”言论，自诩“务实的台独工作者”，还称台湾是个“主权独立的国家”，不必另外宣布台湾“独立”，这是台湾首位在任的“行政院长”如此肆无忌惮地大放“台独”言论。如此极具挑衅的言论，自然挑动了大陆敏感的神经。随后，我们看到解放军在泉州海域进行了实弹军事演习。国台办在回答记者质询时也不否认，这次军演是针对赖清德近期“台独”言论以及岛内“台独”组织推行分裂活动发出的警告。一再挑动大陆敏感神经的不只有这一事，自今年年初降低“公投”门槛的“修订版公投法”实施以来，挑战两岸关系的“公投案”接二连三出现。今年3月，台湾“中选会”通过了“2020奥运正名”“公投”提案。日前，民进党当局又继续加推“禁止五星红旗”“公投”提案，还助推要“参加国际组织”“公投”提案等。

不论是“明独”还是“暗独”，“台独势力”这一系列的挑衅动作，都在挑战着大陆的底线。底线是指事物质变的分界线、警戒线、红线，不可踩、更不可越。大陆对台政策在“台独”问题处理上的态度也越来越坚硬和有底气，从“绝不允许”到“绝不容忍”，从“反对台独”到“处理台独”“遏制台独”再到有能力“挫败台独”，反独条件也从“三个任何”提高到“六个任何”。大陆军方也表示将根据台海两岸形势的发展变化，组织实施相关训练行动。我们认为，这样的底线一旦被突破，后果将不堪设想，“台独势力”切莫低估了大陆的决心和能力，更不要低估了这条不可触碰的高压线的危险性。

其次，美台军事互动升温，美国频出“台湾牌”。众所周知，中国发展速度之快，令美国很是不安。特朗普政府发布的《国家安全战略报告》将中国定位为“战略竞争对手”和潜在威胁，强调要对中国进行制约与围堵。对于美国而言，利用台湾制造两岸关系紧张从而制约中国，无疑是其手上多张牌中成本最低、效用最大的一张。而台湾当局为了对抗大陆，也乐于配合，甚至积极主动出谋划策成为美国牵制大陆的筹码。因此，我们也注意到，近一年多来美台军事关系与军事互动发展动向格外引人注目。美国通过“台湾旅行法”，并通过“2019年国防授权法”支持美军参加台湾汉光演习。日前，美国智库战略与国际研究中心学者葛来仪在推特上也证实，台美军方今年8月将在所罗门群岛举行海上医疗救援合作演习，并强调这不是第一次，但这次公开曝光。此外，CNN报道称，美国务院已提出要求派驻海军陆战队至台湾，以协防“美国在台协”（AIT）。如果这一要求获得批准，将是近40年来美国海军陆战队第一次被派往台湾执行相关任务。

中国一贯坚决反对美台进行任何形式的官方往来和军事联系，美国采取的这一系列动作，势必会对中美关系造成负面影响，也会促使大陆在国防上加强准备。同时，美国在向“台独势力”发出了十分危险的信号，让“台独”势力误以为是美国对“台独”的公开支持。以为有了美国的撑腰，“台独”势力就可以更加肆无忌惮大胆地加足“台独”戏码。但美国必须注意的是，正所谓“过犹不及”“物极必反”。如果美国这张台湾牌打过了头，触碰到了大陆核心利益的底线，是非常危险的，1996年的台海导弹危机就是一个活生生的例子。且不说如今的中国军事等各方面的综合实力，已今非昔比。

当然，战争没有赢家，任何一方都承担不起战争带来的后果。互利共赢、尊重对方核心利益、不冲突、不对抗，这是理性的战略选择。台海两岸形势的发展变化是大陆军方下一步是否会采取行动以及采取什么样的行动一个重要的判断标准，这既是危机也是转机。大陆并没有把路完全堵死，只要“台独势力”收起这颗蠢蠢欲动、不切实际的“台独”幻想之心，不再继续搞事情，那么大陆的军方也将不会有所谓的行动。“台独”是影响当前两岸关系和平发展的最大威胁，如今大陆军方的预警信号已经发出，“台独”势力切莫误判了大陆的政治定力和决断力，以为有美国撑腰就可以为所欲为，以为有“两岸一家亲”的保驾护航就可以平安无事。无庸置疑，一旦“台独”越过红线，大陆断然会采取措施。

责任编辑：张申