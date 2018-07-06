台媒：低薪“闷了”多年 年轻人越来越反感民进党

原标题：台媒：低薪“闷了”多年 台湾年轻人越来越反感民进党

参考消息网7月6日报道 台媒称，每四年一次的世足赛（世界杯），刚好都和县市长大选“撞期”，四年前大家对于刚崛起的柯文哲感到新奇，四年后的今天，选民大概也都把柯文哲看成老练的政治人物之一，那也就代表大家又回到宁愿看世界杯也不愿意看政论节目的常态。

据台湾中时电子报7月3日报道，绝大部分20岁至34岁的年轻人，低薪闷了多年，终于可以在世足年，管他老板、管他期末考，熬夜的熬夜、下注的下注，这种年轻世代集体小确幸已经不小了，是一种大确幸，所反映的已经不是政治冷感，而是政治反感。

报道称，民进党执政这两年，很多暗潮汹涌是他们缺乏能力发觉的，因为他们和过去国民党的衰败过程一样，带头的几个都在老化。

报道还称，蔡英文的算盘不但没讨好到年轻人，年轻世代讨厌民进党的比例还越来越高，这种情绪尤其聚焦在蔡英文身上。今年5月民进党自己做的民调，20岁至29岁不满意蔡英文者达49.9%，高于满意度37%。

报道指出，此外，随着大陆崛起，很多台湾年轻人也不再以民进党的眼光打量大陆。

报道还指出，台湾经济持续疲软，大陆经济崛起后，在人文方面逐渐精致化与网络主流世代的替换，共同成为民进党再也无法像过去一样吸引大量年轻人的主因。

责任编辑：桂强