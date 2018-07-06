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个税法修订意见数超6万条 有意见认为起征点偏低

个税法修订意见数超6万条 有意见认为起征点偏低
2018年07月06日 11:02 中国新闻网
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　　原标题：个税法修订一周意见数超6万条

　　中新网客户端7月6日电（李金磊）个税法修正案草案自6月29日在中国人大网征求意见以来，一周内的意见数已经突破6万条。对于草案提出的将起征点提高到每月5000元，有意见认为这一标准偏低，建议再适当提高，今天一则媒体评论认为提至7000元才合理。

资料图：银行工作人员展示人民币。张云 摄资料图：银行工作人员展示人民币。张云 摄

　　不过，也有意见认为，个税起征点不宜一次性提太高，这样会让高收入者减税更多。你觉得呢？

 
点击进入专题：
个税改革意见提交超3万条 专家称起征点需科学测算

责任编辑：桂强

个税法一周草案
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