泰方公布普吉岛翻船事故36名获救中国游客名单

原标题：普吉泰中旅游协会：泰方公布翻船事故36名获救中国游客名单

泰国普吉岛5日发生游船倾覆事故。普吉泰中旅游协会的秘书长郑伟6日告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），泰国普吉省政府公布了一份游船倾覆事故中的中国游客获救名单。根据这份名单，目前有36名获救中国游客的姓名被确认，其中包括18名男性、14名女性以及4名儿童。在这份名单中的11人目前仍然在住院治疗。

根据此前中国驻宋卡总领馆的通报，5日下午17时45分左右，两艘载有127名中国游客的船只在返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨发生倾覆。

据新华社报道，中国驻泰国宋卡总领事馆6日清晨说，截至6日凌晨4时，普吉府翻船事故已造成1名中国游客溺亡，另有53人失踪，其中50人为中国公民。76名中国游客获救。

另据人民日报和央视最新消息称，截至目前，事故已造成2人溺亡，其中1名是中国游客，1人身份正在确认。此外，救援人员最新发现两名失踪人员，其中1名为中国游客。

责任编辑：桂强