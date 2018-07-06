江西暴雨逾13万人受灾 消防官兵深夜转移被困群众

原标题：江西遭暴雨逾13万人受灾 消防官兵深夜转移被困群众
中新网南昌7月6日电 （记者 王剑）受高空低槽、中低层切边线、低涡和西南急流影响，7月5日夜间~6日凌晨，江西省北部出现强降雨过程。据江西省防汛抗旱总指挥部6日发布的初步统计数据，暴雨已导致该省13.05万人受灾，1.63万人紧急转移。目前尚未接到人员伤亡报告。
7月5日16时至7月6日7时，江西13县167站大于100毫米，笼罩面积8427平方公里；3县30站大于200毫米，笼罩面积1027平方公里；2县14站大于250毫米，笼罩面积312平方公里。目前雨势趋小，主雨带南压。7月6日8时，江西省水利厅启动防汛Ⅳ级应急响应，江西省水文局于6日7时发布洪水黄色预警。
受强降雨影响，昌江出现明显涨水过程，据水文预报，昌江潭口、樟树坑、渡峰坑站分别于6日14时、18时、21时超警戒达3米、2米、2米。
据不完全统计，此次强降水过程，受灾较重的有景德镇市浮梁县、昌江区、珠山区及上饶市鄱阳县，部分沿河地势低洼城区、乡镇、村庄受淹。
据初步统计，景德镇市和上饶市共紧急转移人口1.63万。其中，昌江区1.2万人，珠山区0.38人，浮梁县199人，鄱阳县312人。景德镇市农作物受灾面积5.893万亩，受灾人口13.05万人。
7月5日晚，江西省防办根据气象部门提供的逐6小时降雨预报，要求上饶、景德镇、九江3市的婺源、鄱阳、浮梁、乐平、昌江、庐山、都昌、德安、永修等9个县（市、区）做好危险区群众提前转移准备工作。6日凌晨，江西省防总工作组已抵达景德镇市指导防汛工作。6日，国家防总工作组从九江赶赴景德镇指导防汛工作。
据气象预报，7月6日白天到晚上，南昌、景德镇、上饶、鹰潭四市和九江、宜春两市东部、抚州市北部阴天有中到大雨或雷雨，部分暴雨，局部大暴雨，赣州市和吉安市南部阴天有阵雨或雷雨，全省其他地区阴天有小到中雨或雷雨，局部大雨，雷雨来时，部分可伴有强雷电、短时强降水和局地雷暴大风等强对流天气。（完）
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