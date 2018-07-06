江西暴雨逾13万人受灾 消防官兵深夜转移被困群众

原标题：江西遭暴雨逾13万人受灾 消防官兵深夜转移被困群众

7月5日夜间~6日凌晨，江西省北部出现强降雨过程，局部城区和村庄出现内涝。 谢林丰 摄

中新网南昌7月6日电 （记者 王剑）受高空低槽、中低层切边线、低涡和西南急流影响，7月5日夜间~6日凌晨，江西省北部出现强降雨过程。据江西省防汛抗旱总指挥部6日发布的初步统计数据，暴雨已导致该省13.05万人受灾，1.63万人紧急转移。目前尚未接到人员伤亡报告。

7月6日清晨，江西省鄱阳县消防大队救援该县金盘岭镇广州村被困群众。 谢林丰 摄

7月5日16时至7月6日7时，江西13县167站大于100毫米，笼罩面积8427平方公里；3县30站大于200毫米，笼罩面积1027平方公里；2县14站大于250毫米，笼罩面积312平方公里。目前雨势趋小，主雨带南压。7月6日8时，江西省水利厅启动防汛Ⅳ级应急响应，江西省水文局于6日7时发布洪水黄色预警。

受强降雨影响，昌江出现明显涨水过程，据水文预报，昌江潭口、樟树坑、渡峰坑站分别于6日14时、18时、21时超警戒达3米、2米、2米。

据不完全统计，此次强降水过程，受灾较重的有景德镇市浮梁县、昌江区、珠山区及上饶市鄱阳县，部分沿河地势低洼城区、乡镇、村庄受淹。

7月5日晚，景德镇遭强降雨袭击，城区出现内涝，当地消防部队启动应急响应前往救援。 邹剑锋 摄

据初步统计，景德镇市和上饶市共紧急转移人口1.63万。其中，昌江区1.2万人，珠山区0.38人，浮梁县199人，鄱阳县312人。景德镇市农作物受灾面积5.893万亩，受灾人口13.05万人。

7月5日晚，江西省防办根据气象部门提供的逐6小时降雨预报，要求上饶、景德镇、九江3市的婺源、鄱阳、浮梁、乐平、昌江、庐山、都昌、德安、永修等9个县（市、区）做好危险区群众提前转移准备工作。6日凌晨，江西省防总工作组已抵达景德镇市指导防汛工作。6日，国家防总工作组从九江赶赴景德镇指导防汛工作。

经过10多个小时的连续作战，截至7月6日11时许，景德镇消防部队共救出200余名被困人员，疏散群众1300余人。 邹剑锋 摄

据气象预报，7月6日白天到晚上，南昌、景德镇、上饶、鹰潭四市和九江、宜春两市东部、抚州市北部阴天有中到大雨或雷雨，部分暴雨，局部大暴雨，赣州市和吉安市南部阴天有阵雨或雷雨，全省其他地区阴天有小到中雨或雷雨，局部大雨，雷雨来时，部分可伴有强雷电、短时强降水和局地雷暴大风等强对流天气。（完）

责任编辑：吴金明