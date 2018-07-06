贸易战正式打响中国这样强势反击 有三点深刻启示

原标题：贸易战正式打响，中国这样强势反击！三点深刻启示

来源：牛弹琴

该来的，最终还是来了。

7月6日，美国正式对340亿美元中国产品加征25%关税。美国违反世贸规则，发动了迄今人类经济史上规模最大的一次贸易战。

怎么办？

来而不往非礼也。中方立刻展开了反击。中国商务部发言人发表谈话说，中方承诺不打第一枪，但为了捍卫国家核心利益和人民群众利益，不得不被迫作出必要反击。

请注意几个关键词：不得不，被迫，必要反击。

中国不希望贸易战，但中国是被逼上梁山。但中方显然已经做好了充分准备，在牛弹琴（bullpiano）看来，这次史无前例的反击，至少有这几个特点：

特点一：中国不打第一枪，反击自动触发。

此前海外媒体猜测，因为中美存在12小时的时差，中国可能先发制人，提前12小时对美国商品加征关税。但中方郑重澄清，中方绝不打第一枪。道理很简单，中国不是主动挑衅一方，我们绝对不给其他国家任何口实。但为了捍卫国家核心利益和人民群众利益，中国不得不作出必要反击。中方反制措施即刻生效。也就是说，美国开始加征关税，自动触发了中方的反击。

特点二：反击同等规模同等力度，中国毫不手软。

按照美方公布的信息，这一次瞄准的是中国500亿美元商品，7月6日对其中约340亿美元加征关税；中方的反击，不多不少，也是340亿美元。至于其余160亿，特朗普已宣称，将可能在两个星期内加征关税。那中方势必同时同规模再次反击。此外，美国这次设定的税率是25%。中国也是同等力度还击，25%税率不手软。

特点三：数量型和质量型结合，更注重杀伤力。

考虑到美国宣称将对额外约5000亿美元中国商品征税，但美国出口中国也就1000多亿美元。下一步怎么办？中方的答案，就是采取包括数量型工具和质量型工具在内的综合举措，即这次侧重点应该是同等规模同等力度，但如果美国不断扩大战场，那中国将审时度势，更注重反击的质量和杀伤力。要知道，美国的在华利益，不仅仅只有出口。贸易战两败俱伤，美国肯定不会是赢家的。

特点四：这不是中国一个国家在战斗。

商务部发言人高峰此前就说，我们相信，“得道多助，失道寡助”，各国人民对中方的态度是理解和支持的。确实，中国这次是被迫还击，维护和捍卫的，不仅仅是中国利益，也是世界人民共同利益。这次美国逆历史潮流的贸易举动，严重危害全球产业链和价值链安全，大量无辜企业、民众被迫卷入、深受其害，中国站在道义的制高点上，也必定会得到更多国家的支持。

是福不是祸，是祸躲不过。在牛弹琴（bullpiano）看来，这次史无前例的贸易战，必然对世界格局带来深远影响，三点重要而深刻的启示吧：

第一，这场斗争迟早要来，不以中国意志为转移。

应该说，在过去几个月，中国展现了避免贸易战的诚意，也试图尽可能扩大进口，满足美国的要求；但美方的要价，已非理性可以形容，用一些朋友的话说，这是要摧毁中国经济，中国已没有可退让的余地。

这也说明了一点：中国的发展，不会总是一帆风顺，必然要经历各种风险和挑战。这一点，我们必须要清醒，必须丢弃幻想。当中国已经成长为世界第二大经济体，这种洗礼迟早要来，不以中国的意志为转移。

第二，美国将为此付出惨重代价，并最终回归理性。

表面看，美国空前强势，但强势背后，则是对国际规则的蔑视，对中国快速崛起的焦虑。这就表现在一系列不理性的举措上。用商务部发言人高峰的话说，美国是在向全世界开火，也是在向自己开火，因为美方公布的340亿美元清单中，相当比例就是美资企业在华生产。

美国媒体就感叹，美国人才是特朗普发动贸易战的第一受害者。哈雷摩托最近跑路，气得特朗普痛骂是投降，就凸显了贸易战对美国企业的巨大冲击。美国不可能成为赢家，美国内部将陷入激烈争吵，可以预期，在付出惨重代价后，美国将不得不回归理性。

第三，中国站在道义制高点上，有充足的底气和信心。

中国与美国的差距，仍毋庸讳言，中兴事件更暴露出我们的软肋。但经过40年的改革开放，中国也已不是吴下阿蒙。贸易战肯定会让中国付出代价，但中国是为了更长远的利益，也毫无疑问能经受住考验。

更重要的，中国还有制度的优势，有巨大潜力的市场，有多元可替代的经济体系，有坚定不移推进改革开放的决心。可以说，我们在这场经贸摩擦中有充足的底气和信心，更何况，我们站在道义的制高点上。

2018年这个夏天，或许正是世界格局的一个重要转折点。

美国的挑衅，当然是挑战，当然是危机。但危机危机，危中有机，中国人其实是最善于化危为机的民族。

从最积极角度看，没有缓不过来的压力，就没有壮士断腕的动力。实施更大规模的改革和开放，是我们对改革开放40周年最好的礼物，更是我们打赢这一贸易战的最大法宝。

如果是这样的结果，可能也是特朗普万万没想到的。

较量还在继续，战略上藐视，但必须战术上重视。现在的中国，早已不是100年前的中国。

还是那句话：他强由他强，清风拂山岗，他横由他横，明月照大江。

责任编辑：吴金明