原标题：中国驻泰国使领馆全力处置普吉游船倾覆事故

新华社曼谷7月6日电（记者汪瑾）泰国南部普吉府5日发生游船倾覆事故后，中国驻泰国使领馆高度重视，全力做好处置工作。目前使馆已开通中国同胞求助热线0066-642351752，0066-820367651。使馆工作组已于6日一早飞抵普吉，有关工作进展将及时在使馆网站公布。

正在国内述职的中国驻泰大使吕健获悉普吉游船倾覆事故后，第一时间作出指示，要求使馆和驻宋卡总领馆全力以赴做好处置工作，使馆工作组立即赶赴前方，协调泰方动员一切可以动员的力量全力开展搜救工作，全力救治并妥善安顿获救中国公民，全力向涉事中国同胞和家属提供一切必要协助。同时要求泰方尽快查明事故原因。

当地时间5日17时45分左右，两艘共载有127名中国游客的船只在返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨发生倾覆。截至当地时间6日9时，涉事中国游客1人溺亡、49人失联、77人获救，获救游客中5人受伤接受手术、6人留院治疗观察。

目前，泰国南部普吉、甲米、攀牙等地附近的安达曼海域已进入雨季，天气多变，海风强劲，海浪汹涌，海况复杂，不适合乘船出海或下海游泳。驻宋卡总领馆提醒广大游客务必提高安全意识，事先了解天气海况，遇风高浪急等恶劣天气或海滩插有红旗警示时，切勿冒险下海或乘船出海，确保旅行安全。

责任编辑：吴金明