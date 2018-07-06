台列车现老鼠引恐慌 网友：它全家出来能统一台湾

原标题：吐槽大会：北捷惊现老鼠惹恐慌 网友笑称全家出动可能统一台湾

大家好，欢迎来到台湾包袱铺。我是总爱犯迷糊，吐槽不含糊的90后懵girl。短短一周过去了，又到了咱们的吐槽时间，这一周台湾发生了哪些奇葩事儿呢？跟着懵妹一起来吐吐吧！

军改通知书闹乌龙 浪费邮资与印制费430万元

台湾军公教年改日前上路，却发生寄送的退俸通知书的姓名、阶级名称出错情形，甚至收件人名字还出现了成龙、张曼玉等香港影星，数量多达13000多封，430万元（新台币，下同）邮资全付诸流水，还传出金额与电子表格差太多的问题，甚至还有月退俸低于法定最低额的现象，台当局遭民众质疑这是仓促上路的后果。

台当局防务部门召开记者会时解释称是因为电脑“跳格”才导致抓错资料，究其根本原因是因为“立法院”在6月20日通过“军改法案”后，“行政院”与“年改会”不顾作业仓促可能出错，要求在7月1日上路，“赶鸭子硬上架”的结果，民进党急着想清理战场，反而埋下更多地雷。

3日上午在“立法院”审查预算冻结案，军改乱象未解，台当局防务部门负责人及“退辅会主委”皆请假缺席，国民党“立委”痛批，民进党当局做了决策，拍拍屁股想不负责任，敢做不敢当，令人不齿。

对此，台湾网友愤怒道：“好险现在没有战争，否则在这种人的下属作战，大概只有当炮灰唯一一条路”“民进党不倒！台湾不会好！人民会更惨”“反正是人民的钱不是自己的钱，这些浪费的钱算什么，不把钱当钱”。

懵girl来吐槽：电脑“跳格”收件人也能出现成龙、张曼玉吗？这个解释未免太牵强了，真当别人傻么？而台当局防务部门为了迎合蔡英文和赖清德，不顾实际情况，赶鸭子硬上架，不敢拒绝上头指令，一点军人的骨气也没有了。最可笑的是，台湾当局领导人蔡英文竟然一边砍军人福利，一边参加军校毕业典礼鼓励年轻人参军，自己都不觉得很搞笑吗？

被逼分手！初中生秀“割腕照”怒呛爸妈

暑假才刚开始没几天，就有学生脱序事件频传。4日，有网友在脸谱网上发现，一名初中生PO出“割腕照”，内容是他疑似在父母的压力下，被逼和女友分手，并写下“为什么初中生不能谈恋爱？为什么我们的未来要被家长给限制住？我们是未来的主人翁，以后你们老了没人养就别怪我！”最后更呛出“我会长大，你们只会老。”

但照片中，明显可以看出手腕上的并不是鲜血，而是西红柿酱，让其他网友看了纷纷笑回，“现在的小孩真的让人搞不懂，难道他以为我们会看不出来那不是血是调味酱吗”“薯条鸡块来给我配一下”“屁孩就是屁孩，拿西红柿酱来骗”。

懵girl来吐槽：这照片BUG真多，首先剪刀都没有沾到血，其次血浆这么稠，是高血脂吗？有人相信才怪呢，这孩子脑子里真不知道是装了些什么！

台北捷运惊现老鼠！ 乘客吓得四处逃窜以为是恐攻

台北捷运淡水信义线4日上午惊传有老鼠出没，吓得约200名乘客在车厢内逃窜，造成两人受伤。有乘客事后惊恐地说，当时“以为遇到恐攻或郑捷2号”，连防身武器都拿出来了。

有乘客事后在脸谱网发文说，“听说有老鼠在捷运上，结果列车内大爆炸，丧尸潮来袭不夸张，生平第一次按列车紧急停车钮，好多人被压在地上爬不起来。。。。。大傻眼。”根据乘客拍摄的影片，车厢内散落满地的鞋子、雨伞、包包和火龙果等物品，有人进车厢内穿回鞋子，现场还有一大片红色液体。

许多网友看到红色液体以为是血，“我还以为地板那滩水是血，吓死，怎么搞得丧尸一样有命案。”该乘客说，红色液体是打翻的饮料。有人问“只不过是老鼠，又不是什么会咬人吃人的动物？”乘客回：“捷运超级挤，有人开始推挤，就像洪水一样，完全停不了。”

对此，北捷呼吁，旅客如于列车上发现老鼠时切勿惊慌，请尽速通知司机员，将立即派员处理。北捷还强调，平时极为重视车站及车厢清洁，除例行清洁工作之外，另定期针对蟑螂、鼠类布置捕灭设备；经统计，近年来平均每月可捕获3至5只老鼠，因部分车站紧邻老鼠容易繁殖或栖息的餐饮商店，透过管道相连进入车站。

对此，网友吐槽道： “一只老鼠搞垮一条捷运” “吓死了，以后不敢去坐捷运啦”；还有网友调侃道：“这老鼠可以很自豪的跟其他鼠辈说我打败人类了”“老鼠说我出来散个步就造成恐慌，全家旅游的时候不就可以统一台湾了”。

懵girl来吐槽：虽说只是老鼠意外搭上了大众运输工具，却造成严重的恐慌推挤，想必“郑捷事件”在台湾民众心里埋下了阴影，所以民众才容易被吓得惊慌失措。

只因为孩子哭闹？三个月大男婴被爸爸施暴

近日，台中一位网友在脸谱网爆料，三个多月大的外甥因为哭闹被亲生爸爸施暴，爸爸不知悔改还呛“不然小孩别叫我带”，目前男婴妈妈已将孩子带往医院验伤并通报社会局处理。

该网友称男婴的妈妈5日晚上9点下班回家时，发现儿子脸上红肿，疑似被施暴！可是当时只有孩子的爸爸在家，于是她便问老公：“小孩是不是你打的”，没想到她老公竟然镇定地回答：“是呀！不然小孩不要叫我带！”

男婴妈妈将孩子被施暴的事情告诉了她两位姐姐，当天晚上11点16分孩子二姨便前往台中龙井准备接他们回娘家。而在等家人来接的时候，男婴妈妈就带着小孩，由同事陪同前往医院验伤，然后在同事家待着。大概凌晨两点时，孩子的二姨抵达台中，因为担心会有危险，所以由孩子的二姨丈陪同回住家拿取行李离开。

网友说道：“小孩才3个多月大，竟然因为孩子哭闹而打小孩？如那天被打死了怎么办？这么小的小孩怎么能受的了28岁大人的力道！？”验伤时医院已经通报社会局报警处理。

对此，台湾网友十分愤怒，“明明不是人为何还要继续做人？”“把孩子当出气包吗？不配当爸爸”“畜生一个，欺负小孩算什么”，还有好心网友提醒：“小孩的脸都肿成这样了，应该要检查一下耳朵或者脑部有无受损。”

懵girl来吐槽：三个多月的孩子哭闹是再正常不过的事了，既然不想养，不想带当初为何要生？对于一个手无缚鸡之力的孩子都下得了手的人就是不配做人！

今天的吐槽大会就到这儿了，如果你也有值得吐槽的事，请在下方评论区留言并@懵girl，敬请期待下一期的台湾包袱铺会给大家抖什么料吧！

我们的口号是：“台湾包袱铺 猛料挡不住！”

责任编辑：张申