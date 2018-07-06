央视：应对美贸易霸凌主义 中国有正气底气静气

原标题：央视特约评论员杨禹：应对美贸易霸凌主义 中国有正气！有底气！有静气！

美国7月6日开始对340亿美元中国产品加征25%的关税。美国违反世贸规则，发动了迄今为止经济史上规模最大的贸易战。这种征税行为是典型的贸易霸凌主义，正在严重危害全球产业链和价值链安全，阻碍全球经济复苏步伐，引发全球市场动荡，还将波及全球更多无辜的跨国公司、一般企业和普通消费者，不但无助、还将有损于美国企业和人民利益。

中方承诺不打第一枪，但为了捍卫国家核心利益和人民群众利益，不得不被迫作出必要反击。我们将及时向世贸组织通报相关情况，并与世界各国一道，共同维护自由贸易和多边体制。同时，中方再度重申，我们将坚定不移深化改革、扩大开放，保护企业家精神，强化产权保护，为世界各国在华企业创造良好营商环境。我们将持续评估有关企业所受影响，并将努力采取有效措施帮助企业。

针对美国开始对340亿美元中国产品加征25%的关税，中国采取反制措施，央视特约评论员杨禹从三个角度用三个“气”进行了解读。

正气：坚决反对贸易霸凌主义

特约评论员 杨禹：首先是正气。中方坚决反对美方贸易霸凌主义的做法。美方反复无常、不讲信用、随心所欲、指鹿为马，挑起贸易摩擦，这是一种典型的贸易霸凌主义行为。这种行为不仅阻碍全球经济复苏的进程，会波及全球很多国家的跨国公司、投资者和消费者，同时也严重践踏了多边贸易体制，对全球自由贸易体系造成了严重的破坏。中方坚决反对贸易霸凌主义的态度和中方采取的反制措施不仅是在维护中国的国家核心利益和人民的利益，也是在维护全世界人民的共同利益。

底气：有坚定意志 有坚实国力

特约评论员 杨禹：第二个是底气。面对这样的经贸摩擦，我们拥有非常重要的底气，我们有坚定的意志来应对贸易摩擦，也有坚实的国力。今年以来中国经济保持稳中向好的良好态势，高质量的发展起步良好，特别是新动能茁壮成长，各种经济转型动作也在顺利推进，所有这些也是我们在应对当前这些不确定性的重要底气，更重要的是有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，有我们国家意志、人民意志的高度统一，特别是有改革开放四十年形成的坚实的国力，这是我们能够顺利应对这场经贸摩擦的最大优势和根本保障。我们还认识到全球大多数国家和人民都会反对美国贸易霸凌主义，这种做法注定会失败。

静气：在改革开放道路上从容前行

特约评论员 杨禹：第三我们还要保持足够的静气。在改革开放的道路上保持从容坚定的前行态势，不管外部环境如何变化，我们会按照既定的步骤，既定的节奏和方向去推进中国的改革开放，推进我们追求经济高质量发展的努力，去完成中国对整个世界承担的贡献。在这个过程中要努力地创造对所有企业一视同仁的、更加良好的营商环境。

只有这样去不断地弘扬正气、夯实底气并且体现我们从容前行的静气，我们就可以以自身改革发展的确定性来应对外部环境的不确定性。

责任编辑：霍宇昂