驻泰大使紧急与泰副总理通话:要求全力救中国公民

原标题：吕健大使要求泰方妥善做好普吉游船倾覆事故搜救等工作

人民网普吉7月6日电 （记者 张志文）7月6日上午，驻泰国大使吕健同泰国副总理颂奇紧急通电话，要求泰方妥善做好普吉游船倾覆事故搜救和伤者救助等工作。

吕大使表示，中国政府高度重视5日发生的普吉游船倾覆事故，当务之急是搜救失踪人员，请泰方务必动员一切可以动员的力量，争分夺秒全力搜救仍失联的中国公民。请泰方妥善照料和安排已获救的中国游客，全力医治受伤人员，接待好有关人员家属。希望泰方尽快查明事故原因，及时向中方通报搜救进展情况。请副总理阁下指示有关部门和人员，同中方保持密切配合，共同处理好此次事件。

颂奇副总理表示，泰国政府高度重视此次事件，已指示泰旅游和体育部部长、各有关部门和地方政府全力以赴做好搜救以及救助伤员和家属工作，并同中方保持密切配合和协调。

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