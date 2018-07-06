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泰国副总理:将对普吉岛沉船船长等人采取法律行动

泰国副总理:将对普吉岛沉船船长等人采取法律行动
2018年07月06日 17:02 澎湃新闻
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　　原标题：泰国副总理：将对“凤凰号”船长和船主采取法律行动

　　当地时间2018年7月6日，泰国普吉岛，救援工作进行中，救护车在现场。视觉中国 图

　　当地时间7月5日下午发生的两起泰国普吉岛沉船事件已造成40人死亡，对剩余失踪者的救援工作仍在进行。

　　6日，泰国英文报纸《民族报》（The Nation）报道称，泰国副总理巴逸（Prawit Wongsuwan）称，将对造成此次人员伤亡的主要船只——“凤凰号”船长和船只所有者采取法律行动。

　　事发时，“凤凰号”船上据悉载有93名乘客和12名导游与船员。乘客大多来自中国。5日下午，“凤凰号”在返回普吉岛途中突遇特大暴风雨，发生倾覆。

　　7月5日，普吉岛风高浪急，当局已发出恶劣天气警告，有效期直至7月10日，并考虑禁止船只在大浪情况下出海。

　　“我问他们为什么（无视警告）坚持出海，他们称，出海时并没有强风。”巴逸表示， “但是，气象部门已经发出预警，不要在7月4日至6日间离岸出海，他们没有听。”

　　“船长和船主未能留心当局的预警，贸然出海，因此他们将承担责任。”巴逸说。

点击进入专题：
泰国普吉岛游船翻覆已致多人遇难 乘客大部分是中国人

责任编辑：余鹏飞

泰国凤凰船主
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