河北邢台市政协原秘书长孙兰学被指霸占他人妻儿

原标题：村民反映邢台市政协原秘书长孙兰学问题，官方：其正接受调查

卸任河北省邢台市政协秘书长一职已6年的孙兰学现已落马。

7月6日晚，邢台日报社旗下都市报牛城晚报官方微博发布消息：“据邢台市政协办公室消息，2018年7月4日上午任县村民张某等人到市政协机关上访，反映市政协原秘书长孙兰学（已退休）有关问题。据了解，孙兰学涉嫌违纪问题，正在接受组织审查调查。”

此前，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者注意到，上述村民赴邢台市政协机关状告孙兰学的视频已在河北当地引发关注。视频中，一名女子挂横幅指孙兰学霸占他人妻儿等。

7月5日，澎湃新闻从河北省邢台市政协有关负责人处了解到，关于4日上午有群众在邢台市政协机关门口拉横幅举报原秘书长孙兰学一事，邢台市有关部门已经启动调查。

上述负责人称，孙兰学曾担任邢台市政协秘书长一职，2012年退居二线，2014年正式办理退休。

公开简历显示，孙兰学出生于1954年9月，河北临城县人，1976年8月入党，1971年10月参加工作，中央党校成教学院科学社会主义专业毕业，中央党校研究生学历。

孙兰学长期在邢台本地工作，曾担任邢台市人大研究室主任，市政府副秘书长，市政府副秘书长兼市经贸委主任、党组书记，市政府副秘书长兼市国资委主任、党委副书记等职。2006年11月，孙兰学转任邢台市政协党组成员，并于2007年1月起担任市政协秘书长。2012年2月，孙兰学不再担任邢台市政协秘书长职务。

责任编辑：余鹏飞