原标题：中央深改委会议：要赋予雄安新区更大改革自主权

据7月6日晚播出的央视《新闻联播》报道，7月6日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平下午主持召开中央全面深化改革委员会第三次会议并发表重要讲话。

会议审议通过了《关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》。

会议指出，支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放，要牢牢把握北京非首都功能疏解集中承载地这个定位，围绕创造“雄安质量”，赋予雄安新区更大改革自主权，在创新发展、城市治理、公共服务等方面先行先试、率先突破，构建符合高质量发展要求和未来发展方向的制度体系，打造推动高质量发展的全国样板。

责任编辑：余鹏飞