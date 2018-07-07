台军正制定战术对付解放军:派伪装导弹艇混入舰队

原标题：台军或用“不对称战术”对抗解放军 派伪装导弹艇混入舰队

参考消息网7月7日报道 香港亚洲时报网站6月26日发表了题为《台湾计划用“不对称战术”对付解放军》的报道。

据报道，台军正在为与中国大陆可能爆发全面战争的局面制定“不对称战争战略”。在人数和武器上都与解放军相差甚远的台军试图避免与行进中的中国军舰、战机和军队正面遭遇。

台湾地区《自由时报》援引台防务主管部门一名要求匿名的官员的话说，台军会在海上部署灵巧的导弹突击艇，在空中部署近战武器，在近海和地面部署中程反坦克导弹和布雷舰。

该官员说，国防部一直在推进速度快、机动性强的导弹突击艇的研发计划，即所谓的“小鱼战大鱼”战术，以迷惑、干扰和击退中国大陆的大型驱逐舰和登陆舰。

这些小型攻击艇将类似于渔船或快艇，能够靠近解放军舰队，甚至能够“混入”对手的大型军舰当中，准备就绪后近距离发射导弹。

按照这种理论，即使这些攻击艇被发现混进来犯的解放军的舰队中，它们也不会受到攻击，不然旁边的解放军军舰也会遭殃。

面对解放军战机在台湾岛空域边缘的飞行活动，台军的脆弱性被认为更加严重，这实际上让台湾岛几乎不存在外围防御。

因此，台防务主管部门寄希望于新型点防御武器系统。据报道，由雷达、多管加特林速射火炮及类似身管武器、红外制导导弹组成的近程防空武器系统将是抵御解放军轰炸机和战斗机威胁的主力武器。

这些近战武器系统还会保护台湾岛在太平洋沿岸的军事设施，尤其是佳山基地的地下设施和位于花莲县的战斗机机库。

显然，台军需要更多反坦克导弹和布雷舰，从而在反登陆行动中打击敌方装甲部队。

除了在台湾本岛外，反坦克地雷还会布设在面对中国大陆的两个岛屿——金门和马祖，沿着一旦爆发战争解放军可能登岛的线路布设。

台防务主管部门的目标是首先从台湾岛内供应商那里采购新装备，而且只有在当地承包商无法研制或制造这种武器时，才会考虑从海外采购。（编译/李凤芹）

资料图片：台军“光华六号”导弹艇。（图片来源于网络）

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