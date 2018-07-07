普吉岛游船倾覆事故:上海游客8人获救 7人失踪

原标题：普吉岛游船倾覆事故：8名上海游客获救，7名上海游客失踪

7月5日18时45分许，两艘载有共127名中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨发生倾覆事故。截至目前，据相关部门初步核实，在此次游船倾覆事故中，共有8名上海游客获救，7名上海游客失踪。

市委书记李强，市委副书记、市长应勇闻讯后立即要求，各区、各有关部门要认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和李克强总理批示要求，协助做好事故有关善后工作，进一步强化暑期外出旅游、生产生活等方面风险监测提示，排查安全隐患，切实保障群众生命财产安全。

上海有关区和部门正迅速开展落实工作，持续关注事故处置进展，积极配合做好上海游客相关救助工作，全力协助善后处置，并对城市运行安全、交通消防安全、旅游安全及防汛等工作，认真组织安全检查，着力消除安全隐患。

责任编辑：张迪