不反思却自我良好 蔡英文拿什么让民众肯定民进党

原标题：蔡英文拿什么让台湾民众肯定民进党？

民进党在台湾完全执政后，各种抗议、纷争、声讨接连不断，蔡英文当局不反思不检讨所推政策，反而一幅自我感觉良好的心态。蔡英文更是宣称，人民或许现在不谅解，但有一天一定会肯定民进党。

试问，蔡英文拿什么让台湾民众肯定民进党呢？

台湾网友直呼“下辈子吧”、“闭嘴”。的确，民进党靠着民众的信任选票，取得了完全执政。然而，民进党却一味拼政治，换位子换脑袋。尤其是对民众的承诺，说得多做得少。就连民进党的铁票区都拉出了条幅宣示“民进党不倒，台湾不会好”。

蔡英文曾喊出民进党对台湾民众的宗旨是谦卑，谦卑，再谦卑。可是，对于民众的不同声音，却用蛇笼拒马回应民意的期盼，对于民众的生计权益，认为是“民众太着急”，“民众没有耐心”。

政治上，一味利用“转型正义”，抬升蓝绿对抗，煽动族群对立。尤其是“维持两岸现状”的承诺变成了今天拒不承认“九二共识”和两岸同属“一中”，让两岸关系陷入僵局，用“去中国化”割裂两岸同胞情感认同，以“隐性台独”阻挡两岸和平发展，拿“绿色恐怖”威胁两岸交往交流。

民生上，一味利用“顺昌逆亡”，针对不同政治颜色、萝卜棒子区别对待。对岛内观光产业的“惨状”自救方式，利用行政手段打压；对岛内和平人士，利用莫须有的罪名，进行镇压审查，就连大陆记者的申请都进行阻挡；对岛内退役将领“登陆”，以取消待遇手段进行横加阻挡；对台胞离岛登陆，以注销户籍威胁干扰。

军事上，“拉美抗中”充当棋子筹码，煽动民意对抗碰撞。蔡英文自认为，只要死抱美国大腿，以棋子的角色和筹码的代价，累积与大陆抗衡的资本，就可以肆意妄为。不断上演悲情戏，告洋状，一幅恶人先告状的嘴脸。

经济上，无视民众福祉。对于台湾同胞希望搭乘大陆经济快车的期盼和呼声，蔡当局却抛出“新南向”政策，尤其是面对陆客衰减导致的观光业饭碗不保，口头上喊出欢迎陆客，却百般刁难陆客，控制人数，罗列条件，对陆客的安全漠不关心。

岛内舆论认为，解决台湾的困境关键在于两岸关系。两岸好，台湾好。大陆的崛起，对台湾不是威胁，是机遇。所以，民进党当局唯有放弃“台独党纲”，明确承认“九二共识”，两岸关系才能重回和平轨道，进而台湾的困境才会迎刃而解，

可是，对于这样的台湾主流民意，民进党当局依旧是“独心不死”，依然揣着明白装糊涂。既对民众的呼声期盼不闻不顾，更对没有为台湾办实事谋福祉的诚心和善意。所以，蔡英文期待台湾民众肯定民进党，是痴人说梦。

正如岛内民众一针见血地指出的那样，解决台湾的困境唯有两岸关系的和平发展。因为这条路是台湾的主流民意。倘若蔡英文当局不能够回心转意，等待和得到的不是台湾民众的肯定，而是放弃和声讨。（中国台湾网网友：文剑）

责任编辑：桂强