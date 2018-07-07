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超强台风“玛莉亚”或将于11日登陆浙闽沿海

超强台风“玛莉亚”或将于11日登陆浙闽沿海
2018年07月07日 09:59 中国天气
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　　原标题：超强台风“玛莉亚”或将于11日白天登陆浙闽沿海

　　中国天气网讯 据中央气象台消息，今年第8号台风“玛莉亚”（超强台风级）的中心今天（7日）上午8点钟位于日本冲绳县那霸市东南方向约1680公里的洋面上，就是北纬17.2度，东经140.7度，中心附近最大风力有16级（52米/秒），中心最低气压为935百帕，七级风圈半径300-400公里，十级风圈半径100-120公里，十二级风圈半径40-50公里。

　　预计，“玛莉亚”将先以每小时10公里的速度向西北方向移动，8日以后移速将逐渐加快至每小时15-25公里，2天内强度变化不大，以后趋向日本冲绳群岛一带海域，10日下午移入东海东南部，逐渐向我国浙闽一带沿海靠近，并将于11日白天在上述沿海登陆，预计登陆强度可达强台风级（14-15级，45-50m/s），登陆后强度逐渐减弱。

责任编辑：桂强

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