普吉岛游船倾覆：7名江苏游客失联 2人已遇难

原标题：泰国普吉岛游船倾覆事故7名江苏游客失联
中新网南京7月7日电 （记者 崔佳明）7日，记者从扬州市外办获悉，2名扬州高邮籍游客在泰国普吉岛游船倾覆事故中遇难，该2人系90后夫妻。
7月5日17时45分许，两艘游船在返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨发生倾覆并沉没，船上载有133名游客，其中包括127名中国游客。
在得知普吉岛游船倾覆事故信息后，江苏省外办、江苏省旅游局等多部门立即启动应急机制，要求各地旅游部门和出境游组团社认真排查，截至目前，江苏共有扬州、盐城和淮安三市7名游客在此次普吉岛游船倾覆事故中失联。其中2名扬州游客已经确认遇难。
据了解，扬州2名遇难游客，是高邮界首人，系90后夫妻，他们是通过携程网报名，7月2日从南京前往泰国旅游。目前，扬州公安出入境部门已经为他们的4名家属加急办理了护照，将于今天下午前往泰国处理善后。
点击进入专题：泰国普吉岛游船翻覆已致多人遇难 乘客大部分是中国人
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