云南祥临公路发生泥石流 约350辆车滞留

原标题：云南祥临公路突发泥石流 暂无人员伤亡约350辆车滞留

图为事故现场。临沧市委宣传部提供

中新网昆明7月7日电 （记者 胡远航）记者7日从云南省临沧市委宣传部获悉，7日6时45分，祥临公路K127+700M至K128+600M处（茂兰镇与漫湾镇交界路段）发生泥石流灾害，造成交通中断。目前，暂无人员伤亡情况；3辆大车被困，约350辆车辆滞留。

图为事故现场。临沧市委宣传部提供

通报称，事故造成交通中断，滑坡路段路边一食宿店一幢两层砖混结构房屋被泥石流冲击，未造成房屋倒塌，有3辆大车被困，暂无人员伤亡情况。

事发后，当地政府迅速组织公安、交警、消防、国土、交通、公路等部门赶赴现场开展抢险救灾。同时，云县公路分局也迅速组织4台装载机、50名救援人员赶赴现场开展抢险保通工作。

图为事故现场。临沧市委宣传部提供

目前，该路段两端滞留车辆约350辆，滞留人员约420人。交警部门已对过往车辆及人员进行安全提示，疏导指引车辆分流，抢险救援工作正在有序开展中。预计道路于7日15时左右抢通。

责任编辑：桂强