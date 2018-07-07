新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

云南祥临公路发生泥石流 约350辆车滞留

云南祥临公路发生泥石流 约350辆车滞留
2018年07月07日 13:49 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：云南祥临公路突发泥石流 暂无人员伤亡约350辆车滞留

图为事故现场。临沧市委宣传部提供图为事故现场。临沧市委宣传部提供

　　中新网昆明7月7日电 （记者 胡远航）记者7日从云南省临沧市委宣传部获悉，7日6时45分，祥临公路K127+700M至K128+600M处（茂兰镇与漫湾镇交界路段）发生泥石流灾害，造成交通中断。目前，暂无人员伤亡情况；3辆大车被困，约350辆车辆滞留。

图为事故现场。临沧市委宣传部提供图为事故现场。临沧市委宣传部提供

　　通报称，事故造成交通中断，滑坡路段路边一食宿店一幢两层砖混结构房屋被泥石流冲击，未造成房屋倒塌，有3辆大车被困，暂无人员伤亡情况。

　　事发后，当地政府迅速组织公安、交警、消防、国土、交通、公路等部门赶赴现场开展抢险救灾。同时，云县公路分局也迅速组织4台装载机、50名救援人员赶赴现场开展抢险保通工作。

图为事故现场。临沧市委宣传部提供图为事故现场。临沧市委宣传部提供

　　目前，该路段两端滞留车辆约350辆，滞留人员约420人。交警部门已对过往车辆及人员进行安全提示，疏导指引车辆分流，抢险救援工作正在有序开展中。预计道路于7日15时左右抢通。 

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区