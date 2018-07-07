驻泰大使和中国政府同泰方磋商普吉游船事故处理

原标题：中国驻泰大使和中国政府联合工作组同泰方举行会议磋商普吉游船事故处理

中新社普吉7月7日电 （记者 王国安）7月6日晚23时，中国驻泰国大使吕健和外交部领事司副司长陈雄风率领的中国政府联合工作组抵达普吉后，即同等候在机场的泰国旅游体育部部长威拉萨及相关部门负责人举行联席会议，就妥善处理普吉游船倾覆事故进行磋商。

当地时间2018年7月7日，泰国吉岛海域附近，潜水员检查船上的氧气罐，准备进行搜救工作。

吕健表示，中方对发生此次事故并造成中方严重人员伤亡深感震惊。习近平主席已作出重要指示，要求全力搜救失踪人员，积极救治受伤人员。李克强总理也批示要求妥为做好善后工作。中方愿与泰方保持密切配合，全力落实好中国领导人的指示和批示要求。

吕健说，未来几天是搜救关键期，需要重点处理好以下几个问题：一是全力搜救失联人员；二是妥善安置伤员及家属；三是查明事故原因；四是由泰方成立家属接待中心，处理善后事宜；五是双方保持密切沟通，共同做好舆论引导工作。

他表示，中方已成立处理事故领导小组，下设搜救安全组、领保新闻组和后援保障组，将与泰方密切协作。中方已派出专业救援队，愿随时为搜救提供技术帮助。希望并相信泰国政府一定会全力以赴，妥善处理好此次事故。

威拉萨表示，巴育总理对此次事故深表悲痛，密切关注搜救进展，非常关心所有中国游客安全，指示我全权负责事故处理，向中方提供一切便利。泰方高度重视习近平主席的重要指示，正全力寻找失踪者。政府已投入800余人参与搜救，数十艘民间渔船志愿加入。

威拉萨说，7日早上6：30泰方13艘舰船、5架飞机将继续开展搜救，46位潜水员将于8：00下海搜寻。泰方成立了七部门联合委员会，愿同中方密切合作，全力做好事故处理工作，初步拟定了一个赔偿方案。

吕健大使对巴育总理和泰国政府的积极表态和所做努力表示赞赏，强调现在仍是搜救关键期，时间就是生命，要争分夺秒搜救失踪人员。关于赔偿方案，中方将根据事故原因调查进展等情况同泰方进一步协商确定。（完）

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