超强台风靠近华东沿海 上海:有关单位24小时值班

原标题：超强台风玛利亚向华东沿海靠近，沪防汛办：落实各项防范措施

据气象部门预测分析，今年第8号超强台风“玛利亚”正向华东沿海地区靠近，未来几天内可能带来较为严重的风雨影响。

为此，7月7日，上海市防汛指挥部办公室发出紧急通知，要求各级领导务必高度重视防汛防台工作，把防汛防台工作作为当前的重中之重来抓，从最坏处打算、向最好处努力，及时动员部署，全面落实各项防范措施，加强应急值守和督促检查，确保实现“不死人、少伤人、少损失”的工作目标。

紧急通知指出，7月5日18时45分许，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨发生倾覆事故，造成重大人员伤亡。市委书记李强，市委副书记、市长应勇闻讯后立即要求，各区、各有关部门要认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和李克强总理批示要求，协助做好事故有关善后工作，进一步强化暑期外出旅游、生产生活等方面风险监测提示，排查安全隐患，切实保障群众生命财产安全。

而据气象部门预测分析，今年第8号超强台风“玛利亚”正向华东沿海地区靠近，未来几天内可能带来较为严重的风雨影响。7日8时，“玛利亚”中心距离日本冲绳县那霸市东南方向约1680公里，中心附近最大风速52米/秒（16级风，超强台风级），中心最低气压935百帕。七级风圈半径300-400公里，十级风圈半径100-120公里，十二级风圈半径40-50公里。

据预计，“玛莉亚”将以每小时10公里左右的速度向北偏西方向移动，强度变化不大。8日以后移速将逐渐加快至每小时15-25公里，2天内强度变化不大，以后趋向日本冲绳群岛一带海域，10日下午移入我国东海东南部，逐渐向我国浙闽一带沿海靠近，并将于11日白天在上述沿海登陆，预计登陆强度可达强台风级（14-15级，45-50米/秒），登陆后强度逐渐减弱。

7日下发的紧急通知要求，气象、水文、海洋等部门要密切监视天气形势、台风路径和雨情、水情、汛情的发展变化，加强滚动会商分析，科学研判汛情形势，强化监测、预报和预警，为各项防汛防台工作赢得主动。

同时，全力开展隐患排查。以今年确定的十大部位（在建工地、轨道交通、下立交、高架匝道、老旧小区、河道筑坝、店招店牌、建筑幕墙、低标圩区、管道封堵）和五大区域（进口博览会主会场及其周边地区、迪士尼及滨海旅游度假区、五角场等下沉式广场、机场及火车站区域、城市动拆迁地块）为重点，以各区、各单位梳理出的隐患和问题清单为主要对象，持续深入地开展防汛检查和隐患排查，做到问题隐患发现一处、整改一处、销项一处。

通知还要求，各级防汛部门和各有关单位要切实做好应急值守和处置工作，严格执行24小时值班和领导带班制度，落实抢险物资和抢险队伍，必要时要提前转移危险地区群众，确保人民群众生命安全。要按照《上海市防汛防台专项应急预案》和《上海市防汛防台应急响应规范》的规定，保持信息畅通，及时、准确地逐级报送汛情、灾情等紧急信息。

责任编辑：张申