陕西城镇居民医保不再分成人学生儿童缴费标准

原标题：陕西城镇居民基本医保不再分设成人学生儿童缴费标准

新华社西安7月7日电（记者姜辰蓉）记者从陕西省卫计委了解到，近日，陕西省印发《关于进一步完善城乡居民基本医疗保险和大病保险政策的通知》。通知提出陕西城镇居民基本医疗保险不再分别设置成人、学生、儿童缴费标准，实施统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险政策。

通知提出，统一基本医保个人缴费标准，陕西城镇居民基本医疗保险不再分别设置成人、学生、儿童缴费标准。进一步完善门诊统筹政策，统一门诊慢性病病种，统一保障水平，统一确定城乡居民基本医疗保险住院起付标准、报销比例和封顶线。将基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录与城乡居民基本医疗保险（新农合）报销药品目录合并执行。

同时，职工基本医疗保险一并执行统一的药品目录。2018年陕西城乡居民大病保险人均筹资标准新增20元，用于提高城乡居民大病保险保障水平，在此基础上，加大向困难人员政策倾斜力度，通过降低起付线、进一步提高报销比例等，切实减轻困难人员大病负担。

责任编辑：张玉