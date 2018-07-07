美国豆农呼吁政府停止贸易战:这是从我口袋里抢钱

原标题：美农业组织强烈呼吁美政府停止贸易战

新华社洛杉矶7月6日电（记者黄恒）美国农场主支持自由贸易组织6日发布两份声明，批评美国政府当天开始对340亿美元中国产品加征关税，指出美国农民利益因此受到严重影响，并呼吁特朗普政府停止贸易战。

其中一份来自伊利诺伊州农民布伦特·比布尔的声明直截了当地说：“对于像我这样的大豆农户而言，这是直接的经济打击，是从我的口袋里抢钱。”声明还说：“中西部地区人们的挫败感在迅速弥漫，我们必须现在解决这个问题。”

中国是美国最大的大豆出口市场，去年出口额高达140亿美元。比布尔认为，贸易战使豆农遭受严重影响，不仅会导致这一年辛苦劳作的收成大打折扣，而且会让美国农民失去中国市场的机遇。

另一份声明以农场主支持自由贸易组织执行总干事布莱恩·屈尔的名义发布。声明说，华盛顿四处挑起贸易战的行为，只会让本已生计艰难的美国农民遭遇更多噩梦。

“多条战线贸易战的恶果正在日复一日地累加并且显现出来，从中国取消美国大豆的订单，到（美国）对墨西哥的奶酪出口直线下降，再到（钢铝）农业设备价格飙升，经济损失的事件正在席卷全美农场。”声明说。

声明指出，“美国农民要贸易，不要关税”，“农民要参与全球化竞争并且获胜，不想生活在华盛顿政府的补贴和空头支票里”，“我们要求政府结束贸易战并且开拓新市场”。

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