美学者：美中经贸高度依存 美对华加税将引火烧身

原标题：美国学者说美对华加征关税将引火烧身
新华社纽约7月6日电（记者杨士龙 潘丽君）美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇日前接受新华社记者专访时表示，作为世界前两大经济体，美中两国经贸高度依存，美国对中国产品加征关税终将引火烧身。
美国政府6日起对从中国进口的340亿美元商品加征25%的关税，此举实属损人不利己的行为，不仅遭到国际社会的强烈批评，在美国国内也不得人心。
“美国对华加征关税，试图用双边关税壁垒解决本国在多边贸易中的赤字问题，只会适得其反。”罗奇说，此举不过是转移美国对华贸易逆差，而无法消除美国长期存在的贸易逆差。中国商品价格相对低廉，对华加征关税最终只会加重美国消费者负担。
罗奇指出，美国的巨额贸易逆差并非“平白无故产生”，实际上它反映出美国经济更为严重的内部矛盾，即国内储蓄严重短缺。
“2018年第一季度，美国国内储蓄仅占国民收入的1.5%，美国与多达102个国家存在贸易逆差。”罗奇说。
“特朗普总统的贸易逆差‘修复’计划实际上与他‘让美国再次强大’的承诺背道而驰，”罗奇表示，“加剧贸易争端，对美中两国都不利。”
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