上海泰领馆发公告:为受灾者家属提供赴泰签证便利

原标题：上海泰领馆发布公告：为受灾者家属提供赴泰签证便利

7月5日，泰国普吉府发生了游船倾覆事故，造成船上的中国游客受伤、溺亡或失踪。7月7日，泰王国驻上海总领事馆发布公告，为受灾者家属提供赴泰签证便利。

公告称，泰国总领馆谨代表泰国政府，对在该事故中遇难和受伤的游客家属表示沉痛哀悼，并在此声明，泰国政府将协助各有关方面全力搜救受灾和失踪的游客。

总领馆谨此通报为受灾者家属提供赴泰签证便利的有关信息：

1、签证便利

普吉府出入境部门已经在普吉国际机场开设落地签人道主义通道，请有关家属提前准备好如下材料：有效期6个月以上的护照、2寸证件照两张、往返机票、亲属关系证明。

总领馆亦会每天为受灾者家属开设紧急签证办理通道，请家属联系总领馆求助热线：18616228639，并携带上述材料来我馆办理签证业务。

2、家属抵达泰国以后，可前往普吉国际机场三楼旅客服务中心（联系电话：+6676327100）请求协助，该中心会提供中泰文翻译服务。

3、如遇受灾家属没有护照，可前往当地出入境管理部门办理（上海市公安局出入境管理局咨询电话：021-28951900）

图片来源于泰国总领馆

责任编辑：张申