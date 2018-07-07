原标题：中国在合成生物学领域论文数量已位居全球第二

中新社深圳7月7日电 （记者 郑小红）记者从7日在深圳开幕的第四届合成生物学青年学者论坛上了解到，虽然始于2008年的中国合成生物学研究晚于欧美6年左右，但却在短短几年间发展迅猛。目前中国在合成生物学领域的论文数量已位居全球第二，占全球论文总量的10.61%。

本次论坛由深圳市合成生物学协会、中国科学院深圳先进技术研究院（简称“中科院深圳先进院”）与深圳市第二人民医院（深圳大学第一附属医院）主办。1000余位来自海内外的合成生物学领域青年学者、学子参会，分享合成生物学的最新研究成果以及在医药、能源、材料、农业、环境等方面的应用前景。

中科院深圳先进技术研究院合成生物学研究所（筹）所长、深圳市合成生物学协会会长刘陈立表示，论坛举办三年来，中国合成生物学的青年学者力量呈现出数以十倍的增长，凸显了合成生物学领域在中国的迅猛发展，许多热点的研究实力与国际前沿并驾齐驱。中国的合成生物学研究正在从工业领域，向农业、医药、健康和环境领域不断深入发展，呈现多领域齐头并进的迅猛发展态势。在基础理论方法、化工材料合成、新生物元件、药物合成以及医疗、农业、环境等领域形成了若干研究团队；在合成生物学基础理论、代谢途径正交设计、新酶设计、化学分子的生物合成等方面，中国均有不同程度的建树。

刘陈立同时表示，近年深圳在合成生物学基础研究、应用和平台建设上，取得了一系列重要进展，形成了一批优势学科方向和研究团队，在全国乃至全球占据了一席之地。通过部署一批重大项目，深圳未来将成为国际合成生物学创新网络的重要节点之一，不仅将助推基础研究与生物产业的快速发展，还将对医疗、农业、化工、材料等一系列下游产业起到关键的支撑作用，从而为人类面临的资源、能源和环境等重大问题提供新的解决方案。

合成生物学是21世纪生物学领域新兴的一门学科，是分子和细胞生物学、进化系统学、生物化学、信息学、数学、计算机和工程学等多学科交叉的产物，被称为继DNA（即：脱氧核糖核酸，基因的组成材料）双螺旋发现所催生的分子生物学革命和“人类基因组计划”实施所催生的基因组学革命之后的第三次生物技术革命。（完）

责任编辑：张玉