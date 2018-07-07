普吉游船倾覆 浙江一家公司涉事家属27人已赴泰国

原标题：浙江海宁海派涉事家属共27人已分3批前往泰国

中新网嘉兴7月7日电（胡丰盛 周禹龙 楼子璇）7月7日晚7时40分许，浙江省海宁市人民政府新闻办公室对外发布“海宁海派家具有限公司员工在泰国普吉岛遇到重大险情应急处置工作进展”，目前，涉事家属共27人已由工作人员陪同分3批前往泰国。

5日，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨，发生倾覆事故。船上的127名中国游客，有37位来自浙江海宁海派家具有限公司。这37人中，目前已有19人获救，18人（涉及11个家庭）失联，其中10名女性，5名企业员工，13名家属。

接报后，海宁市委、市政府立即启动应急预案。海宁一名副市长带队的赴泰工作处置组已于6日晚抵达泰国并连夜开展工作，到普吉省立医院看望伤员，与驻普吉岛领事和当地华人商会取得联系，请求帮助和支持，与“海派”公司总经理了解情况，核实相关信息。

在搜救方面，除了泰国当地的救援力量，中国的两支救援队，包括浙江公羊队也已经开展相关搜救工作。

海宁方面表示，下一步，海宁将继续做好现场搜救、家属安抚、回国接待、企业生产经营等后续工作。（完）

责任编辑：张玉