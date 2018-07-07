江西火葬区补上缺漏:鹰潭宜春上饶和吉安全域纳入

原标题：江西火葬区补上缺漏：鹰潭、宜春、上饶、吉安四地全域纳入

2015年4月后，鹰潭、宜春、上饶、吉安，江西这4个设区市成了全省遗留的非全域火葬区。而在近期，它们均获批调整为全域火葬区。

7月7日，澎湃新闻记者从江西省政府信息公开网了解到，江西省政府已于6月末批复同意了鹰潭市等4个设区市全域调整为火葬区的请示。至此，江西全域为火葬区。

《江西省人民政府关于同意鹰潭市等4个设区市全域调整为火葬区的批复》显示，鹰潭市、宜春市、上饶市、吉安市人民政府：你们报来的关于全域调整为火葬区的请示收悉。根据国务院《殡葬管理条例》及《江西省殡葬管理办法》等政策法规要求，结合全省殡葬改革实际，经研究，同意鹰潭市、宜春市、上饶市、吉安市全域调整为火葬区。

《江西省人民政府关于同意鹰潭市等4个设区市全域调整为火葬区的批复》称，火葬区域内，除国家法律法规另有规定外，一律实行遗体火化。四地要加快火葬区殡葬设施建设，严禁骨灰装棺再葬，大力整治散埋乱葬，推行生态安葬，完善惠民殡葬政策，积极推动移风易俗和殡葬改革。

澎湃新闻注意到，这是自2015年4月以来，江西省级层面进行的最新一次火葬区调整。

根据3年前江西省政府批复各设区市人民政府火葬区和土葬改革区调整划分方案，南昌、九江、景德镇、萍乡、新余、赣州、抚州7个设区市全域划为火葬区，鹰潭、宜春、上饶、吉安4个设区市扩大火葬区范围，全省火葬区范围占比由以前的80%提高到91%。

以上饶市为例，2015年4月后，上饶调整扩大后的火葬区为信州区、上饶县、广丰县（现为广丰区）、玉山县、万年县、德兴市、弋阳县、余干县以及上饶经开区全境，以及铅山县、横峰县、鄱阳县的部分乡镇。

自2018年4月以来，江西多地推进殡改。6月14日，江西省委常委会召开会议，学习习近平总书记对脱贫攻坚工作重要指示精神，研究贯彻落实意见。其中，会议审议并原则通过《关于加快推进殡葬改革促进殡葬事业发展的实施意见》。强调，要持续开展殡葬乱象治理，全面推行遗体火化，推广节地生态安葬方式，加强殡葬服务设施建设，完善便民惠民措施，发挥党员干部示范带头作用，大力破除丧葬陋习，推动形成移风易俗、文明节俭的殡葬新风尚。

责任编辑：张玉