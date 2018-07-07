广东雷州海洋与渔业局局长被查 通报描述“罕见”

原标题：雷州海洋与渔业局局长被查：治下乱象丛生，下级扣押上级船只
日期，广东《湛江日报》披露了一则“雷州市海洋与渔业局党组书记、局长蔡启寿被免职且被纪检监察机关立案审查”的消息。蔡启寿虽然级别不高，但官方通报中的问题描述详细且“罕见”。
蔡启寿的有关问题是由湛江市委交叉巡察发现的。通报指出，蔡启寿因不履行管党治党主体责任，班子政治生态严重恶化，基层党组织软弱涣散，工作失职渎职。
雷州市地处雷州半岛腹部，东临南海，西濒北部湾，蔡启寿其治下的雷州市海洋与渔业局部分班子成员不履职尽责，对群众反映强烈和深恶痛绝的“包海”、“渔霸”及“保护伞”问题长期得不到解决。渔政执法不力，导致所辖海域渔业生态严重恶化，群众采海生计难以为继，怨声载道。
另外，渔政执法乱象丛生，以罚代管、违规执法、徇私枉法，收支处罚随心所欲，“吃拿卡要”习以为常，甚至出现下级渔政执法中队扣押上级渔政执法大队船只长达半月之久。
湛江市委巡察办还介绍，此前根据巡察移交的问题线索，该局党组成员、副局长李某涉嫌严重违纪，已被纪检监察机关留置审查，渔政执法大队长及4名中队长同时被立案审查。
澎湃新闻注意到，6月15日，湛江市纪委监委微信公众号“廉洁湛江”曾发布消息称，雷州市海洋与渔业局党组成员、副局长李强涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
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