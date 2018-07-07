坚决反击美国贸易霸凌 中国有哪些底气？

原标题：经济观察：坚决反击贸易霸凌 中国有哪些底气？

（经济观察）坚决反击贸易霸凌 中国有哪些底气？

中新社北京7月7日电 （夏宾）美国发起了经济史上规模最大的贸易战，这背后跟贸易到底有多大关系？中国为何坚决反击？中国迎战的底气在哪？中美关系未来怎么走？7日，中国新闻社主办的“国是论坛：中美贸易争端背后的较量”在北京举行，参加论坛的专家学者对上述问题给出答案。

——美国为何挑起贸易战？

贸易战的关键问题不在贸易，与会专家揭开了美国挑起贸易战背后的意图。

“美国主动挑起贸易战，如果从经济上看不完全符合经济逻辑。”中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育指出，在国家经济萧条时实施贸易保护措施有可能缓解本国就业压力，但美国现在经济形势向好，发动贸易战不可能有效增加美国的就业和福利，只能给宏观经济运行增加额外干扰。

梅新育直言，中美之间的摩擦是美国霸权对新型大国中国的遏制，而这场贸易战标志着此前几十年，美国对中国遏制策略的失败，而不得不进入一个新阶段。

中国国际问题研究院美国研究所所长滕建群认为，美国发起贸易战并不是一场解决贸易赤字和解决贸易不平衡的手段，其更多的是把遏制中国或牵制中国作为美国长期的战略计划。

正如国家发改委国际合作中心首席经济学家万喆所说，美国希望以贸易战来敲打中国，希望能遏制和阻断中国发展和上升的进程；敲诈中国，不断指责中国以期能拿到对美更加有利的条件。

——中国为何坚决反击？

中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易室主任东艳说，美方多次强调贸易不平衡等问题，中方积极对接磋商作出调整，但美方表现出不满意不守信还漫天要价，超过了中国能接受的底线，“经历了这么多之后，美国还是要打贸易战，这个时候作为中国只有一个选择，就是坚决应战。”

——中国迎战的底气在哪？

对贸易战进行还击，中国有底气。中国国际贸易学会专家委员会副主任李永列出了中国应对贸易战的八方面底气。

一，中国经济增长平稳；二，中国市场足够大，欢迎中外企业共同发展；三，中国工业门类齐全，在外贸中有竞争优势；四，中国创新十足，研发经费投入高，是世界第二大专利申请国；五，中国创业动力强，将带来新的竞争优势；六，中国新业态蓬勃发展，不断为经济增添新优势；七，在全球价值链和供应链体系中，中国不断攀升、延伸；八，中国拥有制度优势，能通过国家政策、政府决策，集中、整合优势资源。

商务部研究院国际市场研究所副所长、研究员白明认为，中国反制美国的“武器库”非常丰富，不限于加征关税，比如可在一些中国对美的关键原材料出口上做文章。

在中国人民大学中国经济改革与发展研究院副院长陈甬军看来，中国应对贸易战有多个措施，例如，进一步做实做强“一带一路”倡议开拓沿线市场、发展新型的易货贸易等。

——贸易战会否全面升级？

外界担心，贸易战是否意味着中美将进入全面激烈对抗？梅新育认为，中美贸易摩擦以来，上述担忧是造成国内外金融市场屡次剧烈波动的一个重要原因，但中美全面对抗的风险，在可预见的未来，应是概率较低的事件。

梅新育也强调，中国要做好防范极端状况的准备，因为当前美国政府在国际事务上的行动表现咄咄逼人，在仔细审视其诉求后可发现，其追求的目标并非战略扩张，而是在以咄咄逼人的姿势实施战略收缩，所以中国需把握这个机会赢得发展机会。

“从现在开始到未来的十几年内，可能是中国把握好中美关系的一个窗口期，如果中国能够把握好处理好的话，和平崛起可能会开创新的一个历史篇章。”梅新育说。（完）

责任编辑：张迪