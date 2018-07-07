普吉游轮倾覆夺命一刻:“你不要拉我”成最后告别

原标题：普吉岛游轮倾覆“夺命一刻”：“你不要拉我”成最后的告别

从泰国救援人员送来的遗物中，郑兰庆一件一件理出自己家人的衣物，在掏出一个已经开裂一半的乒乓球时，起初一直镇定的他瞬间泣不成声——那是他18个月大的外孙女生前最喜爱的“小玩具”。

“只有我一个人在了。我想给他们穿好，（把后事）安排一下。”

57岁的郑兰庆来自浙江，是5日泰国普吉岛游船倾覆事件的幸存者之一，在这场突然降临的灾难中，他的妻子和女儿一家三口全部遇难……

郑兰庆向媒体和志愿者讲述一家五口人在凤凰号上的经历。澎湃新闻记者 邓雅菲 图

“只想把这些新衣服给她穿上”

7日，在收治伤员的普吉岛瓦其拉医院，郑兰庆坐在门口的露天椅子上，手里抱着家人的衣物，他一直在等待遇难家人的消息。

5日下午，郑兰庆在“凤凰”号游轮倾覆后获救。但直到7日午时，他还没有看到外孙女的遗体。

“我现在只想把这些新衣服给她穿上。”郑兰庆告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），外孙女仅18个月大。

郑兰庆一家五口来普吉岛度假游玩，是女儿精心策划的。5日下午4点，一家人从最后一处景点上船回岸，登上“凤凰”号准备从皇帝岛返回普吉岛。

途中，游轮突然开始严重颠簸。“当时颠簸太厉害了，”郑兰庆回忆说，起初他以为只是驾驶员的技术不行，后发现是天气骤变，船体受到了巨浪的强烈冲击。

彼时，郑兰庆和妻子正待在与外部相通的游轮一层，但女儿、女婿和外孙女则待在了二楼的KTV房间里，是一处封闭空间。

船体颠簸也越发厉害，老两口在船体内被“甩来甩去”。

据郑兰庆回忆，浪头突然打来时，他和妻子立即向船边走去，紧随丈夫身后的妻子在船体颠簸的过程中倒地受伤。

巨浪狂袭之际，船体已不支。情急之下，郑兰庆欲拉起妻子一起跳入海中。但脚部受伤的妻子让郑兰庆放松紧拉着她的手。

“你不要拉我。”妻子喊道。

“好。”郑兰庆应道，想着妻子自己能应付。

但巨大的风浪再次卷起，船体瞬间“头尾整个掉了个”，人随之迅速沉入海底。

感觉眼泪已经流干

跳入海中的郑兰庆在海上漂了近半小时后，幸运地被搜救人员救起。

郑兰庆回忆说，与他同时被救起的还有一个女孩儿。女孩上了救生筏之后，自己最后才上去。当时的海面已经归于平静，“凤凰”号早已不见了踪影。

噩耗接连而至。

6日下午5时，郑兰庆妻子的遗体照片最先传来；晚上9时，女儿一家三口的照片也陆续传来。

“（海水泡得）难看得不成样子，”郑兰庆感觉自己的眼泪已经流干。

郑兰庆手上拎着的大包小包里，除了女儿女婿供职公司送来的新衣新鞋，还装着救援人员送来的家人的遗物：一条妻子穿旧了的连衣裙，女儿的条纹T恤衫和米色短裤，女婿的POLO衫和休闲皮带。

在一个不起眼的小包里，装着他给外孙女准备的儿童服装，还有一个已经裂开一半的乒乓球——他十八个月大的外孙女生前最喜欢的玩具。

“只有我一个人在了，谁也不知道该怎么办。”他说，“我想给他们穿好，（把后事）安排一下。”

据钱江晚报报道，多位幸存者表示，“凤凰”号倾覆事故发生当时，很多躲在二楼KTV的孩子都没能跑出来，因为没有人通知他们及时撤离。

郑兰庆回忆事件全过程时表示，事先自己并没看到任何预警信号，而船员在事后也没有对他和他周围的幸存者做出任何道歉表示。

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孙子第一次出国，目前失联

事发之时，浙江海宁海派家具公司的37名员工都在“凤凰”号上，截止6日晚，已有19人获救，18人仍然失联，其中共涉及11个家庭。

“有的一家三口都没了，不说了。”该公司一名员工老黄在接受《钱江晚报》采访时长叹一口，不愿再说。

周先生的侄子周峰是该公司副总经理。他告诉《新京报》，此次旅行为海派家具公司中层集体出游，侄子一家三口都在“凤凰”号上，今年38岁的周峰是家中独子，妻子金苑苑36岁，孩子11岁。

5日当天，周峰还更新了朋友圈状态称“登岛，征服皇帝岛”，图片显示其坐在船上自拍，儿子穿着救生衣、戴墨镜倚在栏杆上。

“6日中午海宁市政府告知，侄子一家三口全部失联，他父亲知道消息后犯了心脏病，住院了。”周先生打算7日早动身前往普吉岛，周峰的家属及朋友还在寻找金苑苑和孩子的消息。

和周峰一家熟识的老赵告诉《钱江新闻》，周峰的母亲也濒临崩溃。旅行前，她曾想把孙子留在身边照顾。“但是想想这是孙子第一次出国，见识见识也好。”这一转念，让这位奶奶陷入了无尽的自责。

新婚夫妇度蜜月遭遇不幸

同样在事故中遭遇不幸的还有来自北京的一对新婚夫妇，他们原本是来泰国度蜜月的，但现在男方李冠男（音）已经确认遇难。

据“红星新闻”报道，遇难者家属表示，26岁的李冠男来自北京，是中国石油大学研究生，毕业刚工作一年。他和妻子霍菲（音）是本科和研究生同学，相恋7年，6月29日刚结婚，这次到泰国是度蜜月。

李冠男大姨介绍说，两人7月1日抵达曼谷游玩，3日到达普吉岛。7月5日发生事故后，李冠男的妻子霍菲被救起，但受伤严重，在送往医院之后，和家人通了一个视频电话，远在北京的家人才知道发生了船只倾覆事故，家人一直找不到李冠男。其家人向记者确认李冠男已经遇难，记者在医院公布出来所有生还者和失踪者名单上也没找到他的名字。志愿者说，霍菲正在另一家医院接受治疗，目前没有生命危险。

“船坚持不了，才被要求穿救生衣”

来自广东的四名高中生也是这起事故的幸存者，他们在接受“新华国际头条”采访时，对船员的应急处理提出了质疑。

高三刚毕业来自广东的林同学与另外4名同学一起来普吉岛旅游，但同行的其余4人中还有一人尚未找到。

林同学描述了船只倾覆时的惊魂场面：

“回程我们还没上船时天已经黑了。船方工作人员说回程要两个多小时，但有风会开快一点，我们也不知道这种情况是不允许开船的。航行途中浪已经有二楼那么高了，而我们那个游艇是三层。”

“等到船倾斜很严重的时候，他们（船员）才叫里面的人出来。后来可能那船已坚持不了了，船员才叫我们穿救生衣，也没有开广播教我们什么怎么做。”

“我们从（船舱）里面跑出来，大概也只有五、六秒，来不及思考。导游一开始跟我们说，‘我都没穿救生衣，你们怕什么？’但是后来他是第一个冲上二楼的。这时船已经开始垂直地沉下去了。整个过程可能10秒都不到……”

林同学被暴风雨和巨浪打落水中后奋力划到了圆形救生皮筏艇上，他还记得周围一片哭叫声。精疲力竭的他瘫倒在艇上，发现艇内的海水已被血染红。

“不知道在海上漂了多久，好冷”

另一名中国游客林先生告诉“新华国际头条”，他与其他游客返程登船的时候，乌云已经来了。

“还没有上船的时候乌云已经来了。我们就只能听他们的。就一直开，开了一个多小时，那时候浪已经很大，我们里面的人都很害怕。那个浪已经有楼这么高，我上到二楼的时候，二楼已全部浸满了水，一楼由于有玻璃罩着就没有水，但是二楼已经有水了。还有船舱里面，侧的两边都进满水，轮机室里面都进满水。”林先生说。

根据他的描述，当时船上的人都感到很无助。

“在海中央根本什么办法都没有，导游说穿好救生衣就赶紧出来，里面的人就开始哭了，已经开始尖叫了。我就跳上一个红色的罐爬上二楼。”林先生说，“我是后来才出来的，我是沉到水里后来才出来的，我出来后就找不到人了，全都乱套了。我朋友是抓着栏杆，船已经竖成这样，他抓着栏杆在最顶上，已经是悬空的。”

他也不知道自己在海上漂了多久才最终获救，“感觉飘了好久，又好冷，海风好冷，雨水打在身上真的整个人都是颤抖的。”

责任编辑：张玉