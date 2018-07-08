呼和浩特机场恢复运行:深航降落偏离跑道飞机搬移

原标题：呼和浩特机场恢复运行：降落偏离跑道的深航飞机完成搬移

中国民航局网站7月7日消息，内蒙古呼和浩特机场，已完成深圳航空ZH9127航班飞机的搬移，经检查机场具备安全运行的条件，于7月7日21点40分机场恢复开放并正常运行。

民航华北地区管理局

2018年7月7日

（原题为《内蒙古呼和浩特机场恢复运行》）

责任编辑：张迪