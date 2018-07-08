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呼和浩特机场恢复运行:深航降落偏离跑道飞机搬移

呼和浩特机场恢复运行:深航降落偏离跑道飞机搬移
2018年07月08日 06:12 澎湃新闻
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　　原标题：呼和浩特机场恢复运行：降落偏离跑道的深航飞机完成搬移

　　中国民航局网站7月7日消息，内蒙古呼和浩特机场，已完成深圳航空ZH9127航班飞机的搬移，经检查机场具备安全运行的条件，于7月7日21点40分机场恢复开放并正常运行。

　　民航华北地区管理局

　　2018年7月7日

　　（原题为《内蒙古呼和浩特机场恢复运行》）

责任编辑：张迪

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