四川屏山豆腐渣便民路一敲就塌 村支书被移送检方

原标题：四川屏山“豆腐渣”工程后续：村支书等一并移送检方审查起诉

今年5月中上旬，四川屏山县曝光的一起“豆腐渣”工程曾引发舆论关注。7月6日，当地纪检部门披露了这起事件后续处置的最新情况。

屏山县纪委公众号“廉洁屏山”发布消息称，日前，屏山县纪委监委对新市镇白花村原党支部书记蒋国平严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，蒋国平在协助新市镇人民政府从事村级事务管理工作中，利用职务之便，与白花村村委会主任邓志洲、文书李芝友共谋，以虚报套取的方式骗取、侵吞移民后扶等专项资金，涉嫌贪污犯罪。

“廉洁屏山”指出，蒋国平身为党员干部，理想信念丧失，法纪意识淡薄，严重违反党的纪律和国家法律法规规定，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经县纪委常委会决定，给予蒋国平开除党籍处分；依据《中华人民共和国监察法》规定，经县监委委务会决定，将其涉嫌贪污犯罪事实移送屏山县人民检察院依法审查、提起公诉。同案犯罪嫌疑人邓志洲、李芝友一并移送县人民检察院依法审查起诉。

路面一经敲击就露出了底下的泥土。@路见不平一声吼m 图

5月中上旬，曾有网友指出，屏山县新市镇白花村一条便民路存在质量问题。据网传视频显示，拍摄者持锄头每隔几步便对路沿、路面一番敲击，其中，路沿一敲就塌，而路面一经敲击就露出了底下的泥土。拍摄者表示，铺路的水泥厚度不足1厘米，其随手拾起水泥碎片只薄薄一层。

针对上述情况，5月20日15时许，屏山县政府新闻办公室官方微博@屏山发布 刊载《处置情况说明》称，关于近期群众反映新市镇白花村便民路存在质量问题，新市镇纪委已介入调查，目前已对白花村支部书记蒋国平予以停职、对村主任邓志洲予以暂停工作。

5月21日18时许， @屏山发布 发布消息称，新市镇白花村党支部书记蒋国平涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

责任编辑：霍宇昂