老人跪在医院窗口前办报销手续 甘肃礼县回应

原标题：礼县回应“老人跪在医院窗口前”：其无法站立，凳子增补不及

“老人在甘肃礼县第一人民医院缴费窗口前双膝跪地”的照片

近期，一张“老人在甘肃礼县第一人民医院缴费窗口前双膝跪地”的照片在网络间流传，引发舆论热议。

7月6日，陇南市礼县卫生和计划生育局通过其微信公号作出回应称，当日上午8时30分，这名老人在给其妻子办理报销手续时，因气短腿疼，在签字报销时无法站立，所以跪在医保窗口前办理业务，被网友拍下了照片。

礼县卫生和计划生育局还指出，出现上述情况，主要原因是县第一人民医院疏忽所致：在医保报销窗口设置之初，曾考虑到群众的困难，配备了一些凳子，但因监管不力，导致凳子丢失，没有及时增补。在此向广大网友诚恳道歉。

礼县卫生和计划生育局介绍，下跪老人因长期患有肺心病、类风湿关节炎，导致腿痛、气短、行走不便，又因家中子女有事没有陪同。

上述照片在网络上迅速传播后，礼县卫生和计划生育局在立即组织相关人员调查核实，县第一人民医院也安排专人到患者家里（礼县永坪镇河那村二组）进一步了解了情况。礼县卫生和计划生育局方面表示，在当事人家中调查情况时，当事人对医院报销人员服务态度表示满意，没有提出任何意见。

此外，礼县卫生和计划生育局表示将责成县第一人民医院加强整改，包括：在窗口为办事群众配备转椅等设备；优化报销程序，对老弱病残、行动不便的群众设置专门窗口；报销大厅设置服务台，由专人负责咨询、分流等业务，对老弱病残等特殊人群提供人性化帮助和服务；设立监督平台，加强内部管理，提高服务质量。

责任编辑：吴金明