中方救援队连夜赶到普吉：要把遇难同胞带回家

原标题：[泰国普吉游船倾覆]央视记者直击中国救援队搜救现场

来源：央视新闻客户端

7号，来自中国的两支救援队抵达泰国普吉，同泰方一起展开搜救。央视记者骆魏当天也跟随着泰国搜救船前往了“凤凰号”的沉船地点，全程记录了中国救援队在搜救现场的首日工作。

来自中国交通部和浙江的救援队，一共17名队员，已经于7号上午抵达普吉，现在正在“凤凰号”沉船地点与泰方展开联合搜救，潜水员们将会下潜到40多米深的海底，将会首次进入到船体的内部，对失联的人员进行搜寻。

临危受命 中方救援队连夜赶赴普吉

两支来自中国的救援队刚下飞机，就马不停蹄地登上了泰国海军救援船赶赴事发海域。很多队员都是临危受命，连夜启程赶赴普吉。

中国交通运输部救捞应急小分队领队 王仁义：我们是昨天（6号）下午，接到交通部救援局的任务，要求我们派潜水员到现场参加救助。我们立即组织了有8个潜水员和两个领队人员的救助队伍赶到现场。

中泰双方救援队共同制定搜救方案

到达事发海域后，搜救船停在了沉船正上方。中方工作人员立刻进入工作状态，同泰方潜水员进行沟通，一同对沉船构造进行分析，推测沉船内部失联人员可能存在的区域，制定下水搜救的具体方案。

泰方潜水员：我下水把船体周围都搜索了一遍，从船头到船尾，船体已经整个侧翻，现在是左舷朝上，右舷贴着海底。

“凤凰号”是一艘两层结构的游船，底层结构比较封闭，救援队员认为可能有部分的失联人员被困在了里面。但由于沉船侧翻的姿态以及水下的复杂状况，之前没有潜水员进入到底层的船舱内进行搜寻。

遇难者遗体打捞工作遇较大困难

准备工作完毕，泰国救援队派出的第一支潜水队潜入水下，但这支潜水队没能成功进入船体内部。泰方接着派出第二支潜水队，在前面已经探好路的前提下，成功进入了沉船底层船舱。底层船舱的内部画面，通过水下拍摄设备实时传输到了救援船上，搜救人员也是第一次看到了底层船舱内部的画面。

声音来源于泰方搜救人员：看到厕所了吗？经过厕所就是入口的门。

首次对沉船底层的搜寻没有发现任何失联者的踪影，但在沉船的船头部分，泰国潜水队发现了一名遇难者的遗体。随后，中泰双方联合制定了遗体的打捞计划，两名中国潜水员随即下水进行打捞，但打捞过程中遇到了较大困难，潜水员在水下作业的时间已超过了规定的安全时间，打捞计划被迫暂停。

中方队员：要把遇难同胞带回家

中国潜水员上岸后已是傍晚时分，当天下水搜救行动不得不结束，中国救援队队员们表示，还将制定其他方案，不管遇到什么困难也都要把自己的同胞带回家。

中国浙江公羊救援队队长 徐立军：（很多人）还处于失联状态，我们要尊重每一条生命。我们也知道有很多的家属都赶到了事发现场，所以说我们在这里不懈地努力，其实也是告诉他们，你们并不是孤立无援的。我们从各方面都在做最大的努力，尽量做好这次救援的工作。

责任编辑：霍宇昂