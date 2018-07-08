我国科学家发现同时调控人群肤色变浅和适寒基因

原标题：我国科学家发现同时调控人群肤色变浅和适应寒冷的基因

新华社昆明7月8日电（记者岳冉冉）我国科学家发现了同时调控现代人肤色变浅及适应寒冷的基因。该成果日前发表在国际期刊《分子生物学与进化》上。

论文作者、中国科学院昆明动物研究所研究员宿兵介绍，现代人在距今20万年至30万年前起源于非洲，大约在7.5万年前走出非洲并扩散到世界各地。“我们的非洲祖先从靠近赤道的地区迁徙到高纬度的亚热带及寒带，会面临多重挑战，比如紫外线辐射的减弱、天气变冷等。这些环境变化会对人类基因组产生新的选择压力，从而使人类出现新的生理和表型去适应。”宿兵说。

紫外线辐射与气温会随纬度变化而变化，那么，在遗传上是否存在同时适应这两种环境变化的基因呢？

宿兵实验室与昆明理工大学、中国科学院北京基因组研究所合作，通过群体遗传和细胞功能实验的分析发现，一个名为“KITLG”的基因发生了多次突变。在欧洲和东亚人群体中，该基因的选择信号出现在不同区域，包括基因上游和下游的调控区。

“我们推测，KITLG基因在现代人走出非洲、向高纬度地区扩散中可能经历了不止一次的选择事件”，宿兵解读道，“因为该基因上不仅存在导致欧亚人群肤色变浅的突变，还在其它区域富集了对寒冷适应的突变。”

接着，研究人员通过细胞低温培养实验验证了该推测。结果表明，这的确是一个基因的多种功能在人群中同时受到选择并影响表型的例证。

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