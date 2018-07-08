内蒙古一名正处级官员被公诉 涉案金额特别巨大

原标题：涉案金额特别巨大 内蒙古一正处级领导干部被公诉
中新网呼伦贝尔7月8日电 （张林虎）8日，记者从内蒙古自治区呼伦贝尔市人民检察院获悉，该院依法以涉嫌受贿罪对通辽市人民政府原党组成员王广权提起公诉。
通辽市人民政府原党组成员王广权（正处级）涉嫌受贿罪一案，经内蒙古自治区人民检察院依法指定管辖，日前已由呼伦贝尔市人民检察院向呼伦贝尔市中级人民法院提起公诉。
起诉书指控，被告人王广权利用担任奈曼旗人民政府旗长、旗委书记职务之便，为他人谋取利益，非法收受相关单位或个人财物，数额特别巨大。
目前，案件还在进一步审理中。（完）
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