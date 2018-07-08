北京新机场进入竣工倒计时:未来一小时通达京津冀

原标题：[北京新机场建设进行时]五纵两横 一小时通达京津冀

位于京冀交界的北京新机场已经进入竣工倒计时。记者从民航局了解到，明年6月30号北京新机场竣工的同时，周边的五纵两横立体交通网也将具备通车条件，并将于明年9月30号与新机场同步运行。届时，北京新机场将成为我国规模最大的一体化综合交通枢纽。

按照规划，北京新机场周边将通达四条高速公路，包括新机场高速、京开高速、京台高速和机场北线高速；修建三条轨道交通，包括新机场快线、京雄铁路、廊涿城际铁路。新机场高速和新机场快线可直达北京市中心区域并与城市轨道网络多点衔接。

民航局机场司副司长 朱文欣：京津冀一体化，交通先行，综合交通体系的整体建设，极大地加强了北京新机场的覆盖，对于河北乃至于华北地区的很多城市，其实都是我们服务的本地市场。

未来从北京新机场出发，一小时内可以通达天津、唐山、保定等城市，两小时内通达石家庄、秦皇岛、济南等城市，三小时内可通达太原、郑州、沈阳等城市，这种与周边城市的广泛连接，大大增强了新机场的枢纽辐射能力。

新机场快轨 起点站可值机

按照民航局的竣工倒计时计划，2019年9月30号北京新机场开航时，轨道交通北京新机场线将同步投入使用。央视记者在建设现场采访时了解到，搭乘这条路线，不仅19分钟就可以从北京市中心到达北京新机场，而且从起点出发，就可以办理登机牌，托运行李了。

央视记者 陈钰洁：这里是轨道交通北京新机场线最北端的建设现场。我头顶上方20米处就是北京的南三环和南四环之间，有多条铁路，公路，居民小区交叉，建设情况非常复杂。在现场我们看到，盾构机已经向前推进了一公里，地铁隧道的样子已经初见雏形，再往前推进两公里，就是北京地铁草桥站，这也是规划中的轨道交通北京新机场线的起点站。

轨道交通北京新机场线是连接北京中心城区和新机场的快速轨道交通专用线，南起大兴区礼贤镇附近，北至玉泉营桥东南侧的草桥附近，线路全长41.36千米。全线设新机场北航站楼站、磁各庄站、草桥站3座车站。运行车辆将采用高速动车组的座椅设计模式，七节客车加一节行李车的编组形式，内设全座席和大件行李置物架等设施，方便携带行李的旅客乘坐。

中铁十二局项目副经理 王光锐：设计的列车时速比较高，能达到160公里每小时。所以我们这个洞径还是比较大的，达到了8.8米。

轨道交通北京新机场线将于2018年8月底实现双线洞贯通，2019年9月20日通车试运营，到那个时候，从北京南三环出发，最快19分钟就可以抵达北京新机场。届时，在草桥站，乘客就可以办理值机，行李托运手续。非常快捷方便。

京雄城际铁路 穿越航站楼

除了新机场快轨线，明年9月30号北京新机场投运时，京雄城际铁路也将正式投入使用。这条铁路将在北京新机场航站楼下穿过，那个时候，从北京新机场出发，抵达雄安新区只需要半个小时。

京雄城际铁路起自京九铁路李营站，经北京大兴区、北京新机场、霸州市，终至雄安新区，正线全长92.4公里，设黄村站、新机场站、固安东站、霸州北站、雄安站五座车站。

其中北京城区内李营至北京新机场段设计时速250公里，因为要跨越多条交通干线，因此有八成以上都是桥梁。

中铁十二局京雄铁路一标项目部副经理 张国红：全线一共有27处跨路跨线的，主要跨京沪线、京沪铁路、京九线，还有地铁4号线、新华大街、京开高速，还有南六环高速。

中铁十二局相关建设者透露，为了在确保建设进度的同时不影响其他线路的运行，他们采用了顶推，转体，悬臂浇筑等多种方式，目前主体工程已完成八成左右。而位于北京大兴区的黄村站则是此次新建，是重要的联络点。从这里出发，20分钟就可以抵达雄安，10分钟左右可以到达北京西站，还可以和老京九线，京沪线等普速列车换乘。

中铁十二局京雄铁路一标二工区经理 王琪：从原来京九的普铁，可以直接从老的黄村车站，直接过渡到新建的京雄高铁黄村火车站，可以实现旅客的相互分流。

值得一提的是，京雄城际铁路进入新机场站后，将在航站楼地下二层穿越而过，部分列车将以350公里的时速快速通过，部分列车则停靠站点，旅客可以通过扶梯进入地下一层，办理值机手续后，乘坐航班飞往各地。

新机场高速：“三线四桥”同时转体

北京新机场高速公路及配套项目包括北京新机场高速公路，团河路道路工程和北京新机场轨道交通线以及四座转体桥。截至六月底，项目整体完工30%。在施工中面临的最大技术难题就是“三线四桥”的同时转体。

北京新机场高速公路及配套项目在去往新机场的途中，都要经过京沪铁路和京沪高铁，为了不影响这两条繁忙线路的正常运行，同时也减少对现有土地的占用，这三条路都设计采用高架桥的结构形式，未来大家将通过距离地面十多米的桥梁路面，跨越铁路线到达新机场。

中铁十二局三线四桥 施工技术负责人 刘岗：恰恰是因为这三条路在这个特殊的地理位置，我们根本没有办法像以往一样，把每条路一口气从头修到尾。因此我们特意地将每条路分为两部分，分头施工，然后选择一个特定的时间段，将两部分连通起来，从而使每条路真正的贯通。

要想把分段施工的路面连通起来，就要依靠转体桥的有效连接。而这也是这个项目在施工中面临的最大难题。

中铁十二局三线四桥 施工技术负责人 刘岗：经过测量发现，如果四个桥同时进行转体，会在这个地方产生一个碰撞点。为了避免它们碰撞，我们现在的方案是先进行这三个转体桥的转体，转体45度后，再启动第四座桥的转体。

中铁十二局三线四桥 项目负责人 段正国：“三线四桥”同时转体，在国内属于罕见的现象。这里边有三大特点，第一个特点是同一时间，因为四座桥的转体要封锁京沪铁路，在有限的时间内进行转体。第二个就是同一平面，因为四座桥属于平行，没有什么高差。（第三个特点是）同一地点，因为我们的施工区域很大，四座桥要在小范围之内进行转体，所以我们认为就是同一地点。

而为了让转体桥的体态更轻盈，更好转，工人们没用钢筋混凝土材料，改用新材料——耐厚钢，这一变化直接让转体桥减重5500吨。

按照目前的施工进度，预计今年10月底“三线四桥”将同时进行转体。届时，工人们将通过机械牵引的方式带动转体桥下方的转盘，从而带动梁体转动，完成转体桥的转体，让通往新机场的三条高速公路真正实现贯通。

责任编辑：张玉