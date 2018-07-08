泰国普吉岛游船倾覆 江苏盐城一对夫妻仍失联

原标题：泰国普吉岛游船倾覆事故中江苏盐城一对夫妻仍失联

中新网南京7月8日电（记者 谷华）“两个大人还是没有找到，孩子已经确认遇难了。”8日，江苏盐城市阜宁县的严广玉说，他今天将从南京出发去泰国，为儿子一家三口处理善后问题。

泰国当地时间，7月5日17时45分许，两艘游船在返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨发生倾覆并沉没，船上载有133名游客，其中包括127名中国游客。

61岁的严广玉是盐城市阜宁县吴滩街道合利社区人。7月5日下午，他被淮安的亲戚告知泰国游船出事了，自己的大儿子、儿媳和8岁的孙女等人可能也在那艘船上。

“大儿子之前打电话回家，说利用暑假带孩子去泰国玩几天，谁知道出了这个事故。”严广玉说，这次去泰国旅游，除了儿子的一家三口外，还有家在淮安的儿媳的嫂子和其12岁的孩子。儿媳的哥哥在7月7日已经赶往泰国，经过辨认，两个小孩已经遇难，三位大人仍失联。

针对严广玉家的特殊情况，阜宁县出入境管理大队给他办理了加急护照，一个工作日就办好了，只要他们赶到南京，就可以拿到护照飞往泰国。

7月8日，严广玉将从南京飞往泰国。“希望有奇迹发生！”严广玉说。（完）

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