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蔡英文推特发文愿协助日本救灾 遭网友炮轰

蔡英文推特发文愿协助日本救灾 遭网友炮轰
2018年07月08日 14:09 中国台湾网
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　　原标题：蔡英文推特发文愿协助日本救灾遭网友炮轰

蔡英文（图片来源：台湾《中时电子报》）蔡英文（图片来源：台湾《中时电子报》）

　　中国台湾网7月8日讯　据台湾《中时电子报》报道，日本近来多处降下致灾性豪雨（当有连续降雨，而且一日雨量累积到130 毫米时，会发布“豪雨特报”），灾情频传。台湾地区领导人蔡英文昨（7日）特地以推特发日文表示愿协助日本。网友抨击“现在台风要来台湾了，却想着协助别人？”

　　据报道，连日来的豪雨已在日本造成道路灌水、泥石流、河流泛滥等严重灾情，已知至少造成47人死亡，至今仍有许多人下落不明。蔡英文在推特以日文发文表示，“对在西日本遭受严重豪雨的人民致上慰问之意，也祈福受灾地区和人民能早日恢复。台湾也常受到豪雨的侵袭，深刻体会豪雨成灾的严重性，台湾已做好准备，必要时可提供日本支援”。

　　对于蔡英文要提供日本援助的说法，网友抨击“厉害了，我的蔡！台风礼拜三影响北台湾，不是说我们准备好抗台了，是说准备好要支援日本了！不知道是要支援器具还是人力，果然DPP（民进党）执政，连台风都不怕了厉害了”“遇台风、救自己都来不及了，还救日本”“台风来了还是强台，先顾好台湾吧！”（中国台湾网 卢佳静）

责任编辑：刘德宾 SN222

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