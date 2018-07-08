浙江出台76条惠台实施意见:提供台湾人才双靠待遇

原标题：浙江出台76条惠台实施意见

新华社杭州7月8日电（记者方列）在7月8日举办的首届海峡两岸青年发展论坛上，浙江省委书记车俊宣布浙江制定出台76条惠台实施意见，正式发布《浙江省贯彻＜关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施＞的实施意见》。

国务院台办、国家发改委发布31条惠及台胞措施后，浙江省委省政府高度重视抓好落地见效工作。今年3月以来，省台办、省发改委会同省级36家单位深入调研，广泛征求台商台胞意见，研究制订具体实施政策措施，着力推进31条惠及台胞措施在浙江应落尽落，台商台胞与浙江居民的同等待遇应享尽享，台资企业享受本省扶持民营企业和外商投资企业政策的“双靠待遇”应靠尽靠，可以先行先试的应做尽做，切实与台商台胞分享浙江发展大平台和良好机遇，为台湾同胞在浙江学习、创业、就业、生活提供同等待遇和优先服务。

在浙江省76条实施意见中，包含投资合作（32条）、科技创新（10条）、就业创业（13条）、文化交流（9条）、生活待遇（12条）等五部分。《实施意见》结合浙江省实际，着眼于有利于促进台企扎根浙江发展、有利于推进与台湾先进产业交流合作、有利于台湾专业人才在浙发展，进一步推动落实在浙台胞与本省居民的同等待遇。

台资企业发展方面政策，主要是帮助台资企业破解市场准入、审批、用地、融资等方面的难题，推动台资企业上市、上网、上榜，促进加快转型发展。投资合作方面政策，主要是鼓励台商参与高端装备制造、信息产业等领域的合作，参与中国（浙江）自由贸易试验区、特色小镇和浙江省大湾区、大花园、大通道、大都市区等大平台建设，同等享受相关产业、科技、税收、品牌建设等方面的政策，从而进一步深化浙台产业的合作。引进人才方面政策，主要有为台湾专业人才提供本地人才与引进海外人才政策“双靠待遇”，申报国家和省“千人计划”等专项人才计划、协助取得职业资格、参与职称评定，以及为台湾专业人才在浙落户、安居、子女教育等方面提供便利，着力吸引台湾专业人才参与浙江省“人才强省”的建设。

这76条实施意见，不少具有浙江特色，呈现多个亮点。针对台商台胞反映比较多的就业、购房、教育、办理信用卡等方面的问题，实施意见中都有体现。

浙江省有关负责人表示，浙江将进一步引导、推动广大台商台企共享发展机遇，努力做到广大台胞台企享受政策举措“少跑路”“不跑路”，重点突出台企扎根浙江发展、推进与台湾先进产业合作、引进台湾高端人才等方面，进一步落实同等待遇，切实增强台胞台企获得感、归属感，增强在浙发展信心和决心。

责任编辑：张玉