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中领馆开通普吉沉船事故24小时证件服务绿色通道

中领馆开通普吉沉船事故24小时证件服务绿色通道
2018年07月08日 15:29 中国新闻网
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　　原标题：驻宋卡总领馆开通普吉沉船事故24小时证件服务绿色通道

　　中新网7月8日电 据中国驻宋卡总领馆消息，为便利7.5泰国普吉游船倾覆事故涉事游客及家属办理旅行证等相关事宜，驻宋卡总领馆普吉领事办公室开通24小时证件服务绿色通道，热线电话：0945956158（国内请拨打0066-945956158）。

　　此外，经中方推动，泰国普吉府政府专门设立两个24小时中文热线电话：0066-76685394、0066-76685395，为7.5普吉游船倾覆事故遇难者家属提供咨询服务。

　　泰外交部领事司认证处将派员赴普吉现场办公，为遇难者家属办理《死亡证》泰方认证提供便利。

点击进入专题：
泰国游船翻覆已致数十中国人遇难

责任编辑：张玉

宋卡普吉总领馆
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