中领馆开通普吉沉船事故24小时证件服务绿色通道

原标题：驻宋卡总领馆开通普吉沉船事故24小时证件服务绿色通道

中新网7月8日电 据中国驻宋卡总领馆消息，为便利7.5泰国普吉游船倾覆事故涉事游客及家属办理旅行证等相关事宜，驻宋卡总领馆普吉领事办公室开通24小时证件服务绿色通道，热线电话：0945956158（国内请拨打0066-945956158）。

此外，经中方推动，泰国普吉府政府专门设立两个24小时中文热线电话：0066-76685394、0066-76685395，为7.5普吉游船倾覆事故遇难者家属提供咨询服务。

泰外交部领事司认证处将派员赴普吉现场办公，为遇难者家属办理《死亡证》泰方认证提供便利。

责任编辑：张玉