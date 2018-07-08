原标题：沉船事故后泰国多方推援助措施 帮助受影响旅客

中新网7月8日电 据泰国头条新闻微信公众号报道，泰国普吉岛海域沉船事故发生后，泰国国家旅游局等机构在普吉国际机场成立了紧急援助中心，为受影响的旅客提供帮助。

泰国国家旅游局普吉办事处、泰国旅游观光会和普吉旅游观光会已在普吉国际机场成立了紧急援助中心。并在国际到达一楼和三楼的ROW H 对面以及国内到达一楼的咨询台指派专门中文翻译协助受影响游客和家庭。

泰国旅游观光会和普吉旅游观光会将为每个受影响游客提供在普吉期间的酒店接送服务，并随车配置中文导游。同时泰国酒店行业协会会提供住宿和餐饮。

泰国主要通信运营商 AIS、 True Move 和 DTAC 正在为受事件影响的游客和当地民众提供 24 小时国际和国内通话服务，DTAC 已经在普吉 Vachira 医院建立了临时服务中心。AIS 的临时服务中心则位于普吉 Vachira 医院和普吉府医院，True 的临时服务中心位于普吉Vachira 医院、普吉府医院和差龙湾（Chalong Bay）。

责任编辑：张玉