原标题：西双版纳89家房屋中介机构及210家违规中介被停

中新网昆明7月8日电 （陈静）记者8日从云南省住房和城乡建设厅获悉，日前，其派出工作组深入西双版纳州开展房地产市场秩序专项整治工作。截至7月5日，已有89家中介机构被停业整顿，210家违规中介被关停。

为进一步规范整顿房地产市场秩序，保护消费者合法权益。2018年7月3日，云南省住房城乡建设厅派出工作组深入西双版纳州开展房地产市场秩序专项整治工作。

主要内容包括：公布整顿规范房地产市场秩序监督投诉电话，主动接受社会监督；督促房地产开发企业及时报送自检自查报告，对虚报、瞒报的企业一经查实，严肃查处；对存在违规收取预付款、认筹金行为的企业，要求立即在媒体上刊登公告，清退违规收取的费用，并按相关法律法规进行处罚；加大对中介机构违法违规行为整治力度，定期对外公布已备案房地产中介机构名单，保障消费者合法权益。

截至7月5日，整顿规范工作初见成效。7月4日整顿规范房地产市场秩序监督投诉电话公布后，共接到群众投诉举报电话84个，各级住房城乡建设部门针对投诉内容正逐一进行调查处理；28家房地产开发企业已向住房城乡建设部门提交自查自检报告，并对存在的违规行为进行了深刻检讨，2家存在违规销售行为的房地产开发企业已在媒体发布公告清退违规收取的费用；7月4日，景洪市住房和城乡建设局公布了第一批已登记备案房地产经纪机构名单。

截至目前，已有89家中介机构被停业整顿，210家违规中介被关停。

在下一阶段的工作中，西双版纳州各级住房城乡建设部门将积极会同有关单位，建立日常检查和重点巡查相结合的工作机制，持续开展房地产市场秩序整顿工作，保持严查高压态势，对违法违规行为发现一起、查处一起，共同维护西双版纳州房地产市场秩序。（完）

责任编辑：张玉