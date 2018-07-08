超强台风“玛莉亚”11日将登陆浙闽沿海 多地暴雨

原标题：超强台风“玛莉亚”11日将登陆浙闽沿海 多地有大暴雨

中新网7月8日电 据中央气象台网站消息，中央气象台最新预报，今年第8号台风“玛莉亚”加速奔袭，将于7月11日（下周三）前后登陆我国浙闽沿海，预计登陆时强度将为强台风或台风级别（12~14级）。气象专家提醒，台湾、福建、浙江、江西等地要提早做好防台准备，这也将是今年继第4号台风“艾云尼”之后第二个登陆我国的台风。

台风“玛莉亚”7月4日20时在美国关岛附近的洋面上生成，在不到两天的时间内迅速加强为超强台风级，鼎峰时中心附近最大风力达到58米/秒，目前最大风力16级（52米/秒）。由于影响台风路径的副热带高压十分强盛，因此“玛莉亚”登陆我国已成定局，不过对于具体登陆地点还存在一定的不确定性。

预计，“玛莉亚”将以20~25公里的速度向西偏北方向移动，于11日早晨前后登陆或擦过台湾岛东北部，并于11日白天在福建中部到浙江南部一带沿海再次登陆（台风级或强台风级，12~14级，33~42米/秒），登陆后继续向西北方向移动，强度快速减弱。

需要注意的是，超强台风“玛莉亚”目前七级风圈半径280~450公里，十级风圈半径100~120公里，在台风家族中属于体格较大的台风，其对我国海域的影响将从9日夜间开始。

预计9日至11日，台湾以东洋面、东海中南部海面、台湾海峡以及台湾岛、福建和浙江等地沿海地区自东向西风力逐渐加大到8~11级，“玛莉亚”中心经过的附近海面和地区的风力有12~15级，阵风达16~17级。

10日夜间至12日，台湾岛、福建、浙江南部和沿海、江西中南部等地将先后有大到暴雨，台湾岛中北部、福建中部和沿海、浙江沿海有大暴雨、局地特大暴雨，部分地区累计降水量有100~200毫米，局地可达250~350毫米。

气象专家提醒，目前正值暑假，也是旅游外出的旺季，提醒需要前往台湾、福建、浙江、江西等地的公众要注意安全，合理调整行程，避免前往上述地区的山区、岛屿或沿海景区，相关部门人员也需做好安全管理和避险转移等工作。

据气象专家介绍，根据历年的台风统计，7月影响我国的台风中，与“玛莉亚”比较相似的台风多数都有二次登陆的经历。其中2013年的7号台风“苏力”先后登陆台湾岛和福建，登陆福建连江时强度为台风级（12级）。受其影响，台湾、福建、浙江、江西等地出现强风雨天气，部分地区降水量达100~300毫米，台湾岛累计降雨量超900毫米。“苏力”造成上述省份200多万人受灾，直接经济损失超30亿元。

责任编辑：张玉