“凤凰号”船公司负责人回应改装船说法 掩面而泣

原标题：专访|被传失踪的“凤凰号”船公司负责人回应“改装船”说法

当记者问及“有什么想对中国游客说”的时候，张文豪掩面而泣。 澎湃新闻记者 汪伦宇 图

泰国普吉岛海域倾覆事故中的“凤凰号”游艇的打捞工作仍在继续，有媒体曝出游艇所属公司负责人张文豪已不知去向，公司事发前已搬迁，报道还援引普吉岛船业坊间传闻报道称，“凤凰号”船底装着2吨水泥，可能系“沉没速度过快”之更大原因。

在“凤凰号”游艇所属潜水公司TC DIVING（简称TC）位于Sunrise Rd的办公地，张文豪7日上午接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）专访时回应称，自己并没有跑路或是失联。

根据张文豪展示的营业执照显示，TC潜水公司的法人是其泰国太太陈雅婷（中文名，92年生），他本人主要负责浮潜教练。

“我和我老婆是买船的，不懂造船。”张说，“凤凰号”是新船，不是改装船，系普吉岛当地船厂造的，“我们去船厂现场选的船……接手船（运营）还不满一年。”

“出事故的原因还在调查中。”张表示。

陈雅婷也向澎湃新闻展示了对“凤凰号”的船只所有权证书。

对于搬家一说，张文豪表示，是因为房租到期搬家的。

“如果不是有文章说我跑路了，我也不会出来接受这次采访，”张告诉记者说，目前只是想尽最大努力救援，接待好遇难者家属，照顾好伤者。

当记者问及“有什么想对中国游客说”的时候，张文豪掩面而泣。

张文豪，90年生，中国北方人，来泰国三年。太太陈雅婷，泰国人，曾在曼谷的大学里学习中文。

此前泰国当地媒体报道称，事发当日泰国官方已发出风浪预警，但游船不顾警告强行出海，遭遇巨大风浪导致船只倾覆。

泰国副总理巴威此前指责称，涉事船只不顾气象厅警告擅自出海，船长和船主应对此事负责，并警告将采取法律行动。

责任编辑：吴金明