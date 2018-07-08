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台当局狠心砍军人退休金 年近7旬老兵被逼找工作

台当局狠心砍军人退休金 年近7旬老兵被逼找工作
2018年07月08日 18:09 海外网
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　　原标题：台当局狠心砍军人退休金 年近7旬老兵被逼找工作

台当局砍军人退休金，引发民众抗议。（图片来源：《中时电子报》资料图）台当局砍军人退休金，引发民众抗议。（图片来源：《中时电子报》资料图）

　　海外网7月8日电 台当局“年金改革政策”自7月1日起实施，让岛内的退役老兵大为不满。据台湾《联合报》报道，近日，就有老兵自曝窘境，称年近70岁无法在家享受天伦之乐，还要为了生计重新找工作。

　　据报道，台退役中校杨耀煌受台当局年改影响，这个月退休金就少了7千多元（新台币，约合人民币1500元），他感慨，他们将青春和自由奉献给台湾，没想到台当局却拿这些退休人员开刀，“实在很吐血”。

　　杨耀煌于1999年退休，随后接手家中的荔枝园，因有妻儿要抚养，生活压力不小。“卖水果赚的远不及投入的成本，现在又受年改冲击，背负着‘只准成功不准失败’的压力。”

　　杨耀煌还透露，跟他一样年近70岁的同学受年改冲击，原本是退休的年纪，却要开始找保安的工作。

　　据了解，今年上半年以来，岛内因年改议题抗议事件层出不穷。2月27日，台退役上校、“蓝天行动联盟”秘书长缪德生在台立法机构外参与抗议活动，翻越建筑物外墙时不慎坠落地面失去呼吸心跳，带队的“副指挥官”吴斯怀也在冲撞中受伤，最终酿成惨剧。事件也让岛内民众对蔡当局再次寒心，纷纷高呼“打倒‘台独’”、“蔡英文下台”。

　　然而，在抗议浪潮下，蔡当局还是强行通过了年改政策，并于7月1日起正式实施。对此，国民党台南市议员王家贞曾表示，蔡当局执政两年多来，族群撕裂、经济悲惨，更加证明了“民进党不倒，台湾不会好。”（海外网/李萌）

责任编辑：张玉

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