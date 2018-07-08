中国驻宋卡总领事:建议遇难者遗体在泰国当地火化

原标题：中国驻宋卡总领事周海成：建议遇难者遗体在泰国当地火化
7月6日，救护车停在泰国普吉岛差隆码头。 新华社 图
中国驻泰国宋卡总领事周海成于当地时间今天下午3点在瓦齐拉医院与遇难者家属举行见面会，倾听家属诉求。
其中一位家属提出遗体运送回国的诉求。周海成表示，使馆建议家属，遇难者遗体在泰国当地火化，其中原因如下：
1、遗体运送回国需要检疫检验很复杂的手续，即使顺利的话，也需要两周的时间。
2、成本较高，需要委托公司，这种遗体运送很少有公司愿意接。
3、泰国当地信奉佛教，在泰国当地火化也是比较好的选择。
4、遗体很多泡水腐烂，面容让家中老人看到也不好，且泰国保存遗体的技术有限，保存时间不会很长。
不过，有家属强烈要求将遗体运送回国，周领事表示家属如果有需求，使馆会在手续上指导和全力配合。
点击进入专题：泰国游船翻覆已致数十中国人遇难
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