中国驻宋卡总领事:建议遇难者遗体在泰国当地火化

原标题：中国驻宋卡总领事周海成：建议遇难者遗体在泰国当地火化

7月6日，救护车停在泰国普吉岛差隆码头。 新华社 图

中国驻泰国宋卡总领事周海成于当地时间今天下午3点在瓦齐拉医院与遇难者家属举行见面会，倾听家属诉求。

其中一位家属提出遗体运送回国的诉求。周海成表示，使馆建议家属，遇难者遗体在泰国当地火化，其中原因如下：

1、遗体运送回国需要检疫检验很复杂的手续，即使顺利的话，也需要两周的时间。

2、成本较高，需要委托公司，这种遗体运送很少有公司愿意接。

3、泰国当地信奉佛教，在泰国当地火化也是比较好的选择。

4、遗体很多泡水腐烂，面容让家中老人看到也不好，且泰国保存遗体的技术有限，保存时间不会很长。

不过，有家属强烈要求将遗体运送回国，周领事表示家属如果有需求，使馆会在手续上指导和全力配合。

责任编辑：张玉