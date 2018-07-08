新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中国驻宋卡总领事:建议遇难者遗体在泰国当地火化

中国驻宋卡总领事:建议遇难者遗体在泰国当地火化
2018年07月08日 18:37 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：中国驻宋卡总领事周海成：建议遇难者遗体在泰国当地火化

7月6日，救护车停在泰国普吉岛差隆码头。 新华社 图7月6日，救护车停在泰国普吉岛差隆码头。 新华社 图

　　中国驻泰国宋卡总领事周海成于当地时间今天下午3点在瓦齐拉医院与遇难者家属举行见面会，倾听家属诉求。

　　其中一位家属提出遗体运送回国的诉求。周海成表示，使馆建议家属，遇难者遗体在泰国当地火化，其中原因如下：

　　1、遗体运送回国需要检疫检验很复杂的手续，即使顺利的话，也需要两周的时间。

　　2、成本较高，需要委托公司，这种遗体运送很少有公司愿意接。

　　3、泰国当地信奉佛教，在泰国当地火化也是比较好的选择。

　　4、遗体很多泡水腐烂，面容让家中老人看到也不好，且泰国保存遗体的技术有限，保存时间不会很长。

　　不过，有家属强烈要求将遗体运送回国，周领事表示家属如果有需求，使馆会在手续上指导和全力配合。

点击进入专题：
泰国游船翻覆已致数十中国人遇难

责任编辑：张玉

宋卡周海成泰国
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区